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市场报道 | 2013年 7月 17日 星期三 14:44 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元和欧元下滑，关注美联储主席证词陈述

0629GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下跌0.3%至0.9415。

瑞郎兑欧元下滑0.1%至1.237。

“由于国内基本缺乏较大的新动力，因此我们预期，基于国际因素的技术性交投将决定短期内主要瑞郎交叉盘的方向，”瑞银分析师Reto Huenerwadel称。

瑞士即将公布的数据包括0900GMT的ZEW投资者信心指数，以及周四0600GMT将出炉的贸易数据。(完)

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