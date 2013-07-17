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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 14:41 BJT

中国煤炭：上半年全国煤炭产量17.9亿吨，同比下降3.7%--行业网站

路透北京7月17日 - 中国煤炭市场网周三称，上半年中国煤炭产量为17.9亿吨，同比下降3.7%，降幅比一季度扩大2.7个百分点，同期煤炭销量为17.5亿吨，同比下降3.8%，降幅比一季度扩大3.4个百分点。

中国煤炭运销协会旗下的煤炭市场网报导称，上半年，26家大型煤炭企业出现亏损，黑龙江、吉林、重庆、四川、云南、安徽等六省市全行业亏损。

报导并称，据初步测算，上半年全国煤炭消费量达到19.3亿吨，同比增长1.8%，增速比2012年回落1个百分点，比2011年回落7.6个百分点。

全国煤炭库存仍处于高位，6月末全社会煤炭库存2.98亿吨。其中煤炭企业存煤8,990万吨，比年初增加659万吨，增长7.9%，同比增加1,268万吨，增长16%。

截至7月10日，重点电厂存煤降至7,176万吨，可用天数19天，相比上月同期下降300万吨，可用天数下降4天，但是距离15天的正常库存尚有一段距离。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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