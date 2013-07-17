中国新债：银行资本新规实施后首单减记型二级资本债有望下周面世--消息

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京7月17日 - “中国版”巴塞尔协议III实施后的减记型二级资本工具面世或已不远。一位熟悉内情的消息人士周三对路透表示，天津滨海农村商业银行拟于下周发行15亿元人民币，10年期固息债，若如期发行，将成为今年第一支含有减记条款的二级资本债。
“中国版”巴塞尔协议III于今年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从今年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。
上述消息人士并称，该期新债主承销商包括瑞信方正证券等，副主承销商为西南证券。第五年末附发行人赎回选择权。
其实早在去年已有农商行尝试对发行的次级债附加核销或转股条件。武汉农商行去年8月29日发行了12亿元10年期固息次级债，票面利率为6.50%，主承销商为瑞信方正证券。
这支次级债发行书第22条规定，当发生触发事件时，债券将被立即核销或转为普通股，触发条件是以下两者较早者：当银监会认定若不进行核销发行人将无法生存；银监会认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。
而今年银行资本新规实施后，也有多家商业银行曾提出发行减记型二级资本工具的计划，工商银行 就已披露，拟于2014年末前新增发行不超过600亿元等值减记型合格二级资本工具计划，建设银行 亦表示，拟于2015年底前新增发行不超过600亿元等值减记型合格资本工具。
之后，中国银行 和中国农业银行 也披露了相关意向。（完） (发稿 毕晓雯/康熙泽；审校 屈桂娟)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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