中国期市：沪胶以近涨停作收，库存下降引爆期价超跌反弹

路透北京7月17日 - 上海天然橡胶期货周三收盘大涨近5%，一举收复 18,000元关口，盘中出现五个交易日内的第二度涨停。国内橡胶库存高位 回落，加前期大跌后空头回补需求，令期价在上周触及三年多新低后展开 一波强势反弹。 上期所橡胶1401合约 在上午第二节交易时段即触及18,280元 的涨停价位，但由于该水准多空争夺激烈，多方未能将涨停板封至终盘， 该合约最终收高4.88%报18,260元，创下6月21日以来最高收位。近月1309 合约 收涨4.23%，报17,250元。 “现在主要是需求和价格短期背离后的超跌反弹，”浙商期货的橡 胶分析师宋超表示，“尽管今年胶价受供应和宏观面影响一直处于空头市 场，但下游需求还是比去年好些，特别是轮胎厂的开工率一直维持在高位 ，近期橡胶保税库存的下降也提振了多头的信心。” 此前贸易行业消息人士对路透表示，国内主要橡胶库存地--青岛保税 区橡胶库存在过去两周出现较大降幅，因国内轮胎制造商寻求采购更加便 宜的本地库存。目前保税库存已降至33.03万吨，较两周前减少3.4%。 新加坡辉立期货的分析师Lee Chen Hoay表示，库存的下降或表明进 口需求减少，不过今年下半年中国经济活动可能出现升温。 市场人士并称，此前国内胶价大跌后内外盘价格倒挂，以及加强非贸 易监管后融资胶需求的减少，是进口橡胶减少的重要因素。 上海期胶主力合约在上周三触及17,000元下方的三年多低位后，屡有 日内强势表现。上周四，在美联储温和的政策表态和国内“稳增长”预期 的激励下，期价收盘亦封于涨停，但随后两日大幅下挫，令人怀疑是多头 短炒的“一日游”行情。 此外，作为替代品的合成橡胶近期价格疲弱，亦令天胶涨势受限。商 务部监测显示，上周（7月8-14日）全国36个大中城市食用农产品价格和 生产资料价格均呈现回落态势。橡胶价格比前一周下降2.3%，其中顺丁胶 、丁苯胶、丁腈胶价格分别下降5.6%、3.5%和3.1%。 国际橡胶研究组织(IRSG)此前将今年全球橡胶需求增幅预估从4%调降 至3.8%，因对于欧洲消费的忧虑持续。但该组织将中国需求预估从910万 吨上调至950万吨，受国内需求和出口市场增长提振。 浙商期货的宋超认为，短期内沪胶再破前期低点的可能性不大，但上 方也受到30日和60日均线的压制，未来几个月料维持低位震荡。 “在不发生大的系统性风险的前提下，随着季节性供应压力的减轻， 四季度前后橡胶期价有可能出现较理想的反弹，”他表示。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1311 49,890 -0.22 334,164 黄金(au) 1312 259.35 0.23 130,726 螺纹钢 (rb) 1401 3,679 0.25 1,369,088 橡胶 (ru) 1401 18,260 4.88 182,774 大商所 豆粕 (m) 1401 3,271 0.62 1,625,392 豆油 (y) 1401 7,240 0.67 584,420 焦炭 (j) 1401 1,460 2.24 300,646 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,819 -0.12 609,958 棉花 (cf) 1401 19,860 0.38 67,578 中金所 沪深300(if) 1307 2,282.4 -0.67 22,596 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)