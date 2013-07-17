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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 15:21 BJT

韩国债市：公债价格收跌，市场静待美联储主席国会证词

路透首尔7月17日 - 韩国公债价格周三在国内市场下跌，投资者静待今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克国会证词，以期寻获美国货币政策线索，市场谨慎情绪再起。

韩国指标10年期公债收益率 收盘上涨3个基点。9月三年期公债期货 收跌0.02点至105.63。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.63 105.65

10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.47% 3.44%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.16% 3.14%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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