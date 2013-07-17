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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,195亿韩元，连续第五个交易日买超

路透首尔7月17日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,195亿韩元，为连续第五个交易日买超，期间共买超6,967亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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7月17日 119.5 240.0 -352.8

7月16日 30.4 -103.2 69.4

7月15日 111.8 -39.2 -62.8

7月12日 143.0 -149.9 5.7

7月11日 292.0 283.5 -573.6

7月10日 -38.5 3.8 39.7

7月 9日 -88.7 140.1 -55.3

7月 8日 -205.2 168.4 33.7

7月 5日 -147.1 -102.5 242.4

7月 4日 -78.1 78.0 1.5

7月 3日 -235.3 -33.5 270.6

7月 2日 48.3 19.6 -60.7

7月 1日 -44.5 -65.6 71.3

6月28日 491.7 -124.9 -358.5

6月27日 113.1 -69.9 -57.9

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本月以来 -76.4 425.5 -373.1

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今年以来 -10,098.0 8,868.2 1,731.0

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(完)
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