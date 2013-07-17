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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 15:41 BJT

《汇市简讯》美元/日圆买单在99.00及98.80

0726GMT

* 卖单挂在99.65-70、99.80-90、100.00-10、100.45-50、及停止位

* 云区顶部在98.74，10日均线在100.04，周一高点在100.49

* 欧元/日圆买单在130、129.80、 129.50，卖单在130.80、131停止位

* 30日均线及波林格区间上缘在131.43，云区顶部在129.57

* 到期选择权执行价在99、99.25/30、99.50、131.00，澳元/日圆执行价在92.75(完)

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