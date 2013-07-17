台湾债市：五年公债殖利率连两日收跌，贝南克国会听证前观望气氛浓厚

* 台债殖利率连两日收跌

* 静待贝南克赴国会听证

* 长券端标售的恐慌气氛稍退

* 台债低量微幅偏多整理

路透台北7月17日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周三连两日微幅收跌。交易员表示，美联储主席贝南克今日稍晚将赴国会听证，场内观望气氛仍浓，台债成交量持续低迷，不过部分交易商压宝贝南克重申仍须维持量化宽松的论调，近日台债盘势倾向中性微幅偏多反应。

他们认为，在贝南克赴美国国会听证前夕，台债今日成交量虽稍有放大，但五年期主流券102/2成交量仍低于百亿台币关卡，显然市场观望气氛浓厚，短线交易仅在窄幅区间抛补，缺乏实质大额买卖盘进出，本周台债交易意愿低迷、报价稀疏，造成殖利率波动区间扩大。

“贝南克不可能上星期讲一套，这礼拜又讲一套!”一证券台债交易员说。

该交易员指出，台湾经济复苏力道表现欠佳，台湾最高学术研究机构--中央研究院下修台湾经济成长率(GDP)预测，也是台债主流券殖利率微幅收低的原因之一。中央研究院经济研究所周二表示，下修台湾今年全年经济成长率至2.35%，CPI涨幅则估为1.24%。

另有银行交易员提及，随着20年期公债102/8 发行前交易殖利率持续修正，下周长券端标售的恐慌气氛稍有退散，带动10年期公债102/6空单回补，殖利率也随之回档整理，令五年期及10年期主流券的利差缩小到40个基点内。

美国公债价格周二小涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克将在国会作证，可能为是否今年稍晚美联储会缩减购债提供线索。指标10年期公债 升3/32，收益率报2.532%，跌1.1个基点。

证券台债交易员称，美国指标10年期公债殖利率连日回档修正，已进入月线反压的2.5%附近，若跌破2.5%的话，将引导台债殖利率再向下测试。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 -1.50 1.0400 1.0300-1.0500 83.0

10 102/6 -1.40 1.4410 1.4400-1.4500 4.0

下周二(23日)将标售20年公债102/8，金额为300亿台币。寿险交易员认为，今日102/8发行前交易殖利率来到2.08%，若下周得标利率能高于2.1%的话，同业应该会有兴趣；不过也有寿险交易员表示，整个长券需求并不强，下周得标利率有机会向上测试2.2%。

“(102/8得标利率在)2%以下的话，标售意愿低落!”一位大型寿险交易员说。

长券端标售的恐慌气氛趋于缓和，引领10年期公债102/6殖利率略为走跌。证券端交易员也指出，10年券102/6殖利率现已落在标债成本区的下方，今天略有出现空单回补的压力，加上10年券筹码尚属稳定，殖利率稍有止稳迹象，并微幅往下修正。

本周余日债市重大事件包括周三美联储主席贝南克将在众议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述，且同日美联储也将公布经济形势褐皮书。

年期 期别 收盘价

30 102/5 没有成交

20 102/3 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.4410

5 102/2 1.0400