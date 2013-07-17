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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 17:45 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月17日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人        注册金额 拟发规模  期限   发行日     主承销商   主体评级  起息日  上市日 
               (亿元)   (亿元)   (月)                                  (缴款日) 
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*大唐发电      100       30     9   7/18簿记建档    国开行      AAA      7/19    7/22
                                交通银行 
=======================================================================================
*中国铁路物资  150       25     9   7/18簿记建档    交通银行    AAA      7/19    7/22
                                                    中信银行       
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商 主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*东方证券     49    24      3    7/22招标      工商银行     AA+      7/24        7/25
                            建设银行等
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*天生桥一级   12     9     12   7/22簿记建档  建设银行     AA    7/23     7/24
水电开发
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*福耀玻璃     12     6     12   7/22簿记建档  中国银行     AA+      7/24     7/25
 
======================================================================================== 
*金隅股份     76    10     12   7/22簿记建档  交通银行     AA+    7/23     7/24
                   农业银行
======================================================================================== 
*江苏建工集团  4.7    2.5    12   7/24簿记建档  交通银行     AA-    7/25     7/26
======================================================================================== 
*东莞市公路   16    6      12   7/24簿记建档  工商银行     AA       7/25     7/26
桥梁开发建设                      中国银行
======================================================================================== 
*红豆集团     15    8      12   7/24簿记建档  农业银行     AA       7/25     7/26
======================================================================================== 
*湘电集团     19       10      12   7/24簿记建档  浦发银行     AA       7/26     7/29
========================================================================================
新疆城建       7        4      12   7/18簿记建档  兴业银行     AA-      7/19     7/22  
    
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大连国有      20       10      12   7/18簿记建档  工商银行     AA       7/19     7/22
资源投资    
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山东宏桥新    20       10      12   7/19簿记建档  民生银行     AA       7/22     7/23  
型材料公司                   
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巨化集团      19        5      12   7/19簿记建档  建设银行    AA+       7/22     7/23
                                                   中信银行
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中国建筑第七   5        5      12   7/19簿记建档  中国银行    AA+       7/23     7/24
工程局                                             浦发银行
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美克投资集团   3.4      3.4    12   7/19簿记建档  国开行      AA-       7/22     7/23  
========================================================================================
攀钢集团      45       45      12   7/22簿记建档  中国银行    AA+       7/24     7/25 
                                                   光大银行
========================================================================================
华通路桥集团   8        4      12   7/22簿记建档  广发银行    AA-       7/23     7/24
                                                   国泰君安证券
========================================================================================
江苏江南商贸   3        3      12   7/23簿记建档  交通银行     A+       7/24     7/25 
========================================================================================
南通产业控股  20       10      12   7/23簿记建档  建设银行    AA        7/24     7/25 
                                                  
========================================================================================
三花控股集团  11        6      12   7/23簿记建档  招商银行    AA        7/24     7/25 
                                                  交通银行
=======================================================================================
江西高速公路  40       30      12     推迟发行    国开行     AAA        --       --
投资集团                                          民生银行
========================================================================================
东南网架       6        3      12     推迟发行    中信银行    AA         --       --
 
========================================================================================
万达集团      18.5      9      12     推迟发行    建设银行    AA-        --       --
========================================================================================
南通自来水公司 2.8      1.4    12     推迟发行    浙商银行    AA-        --       --
========================================================================================
南京港集团    13        3      12     推迟发行    交通银行    AA         --       --
                                                  南京银行
========================================================================================
云内动力      10        6      12     推迟发行    交通银行    AA         --       --
                                       光大银行
========================================================================================
龙力生物       6.5      3      12     推迟发行    华夏银行    AA-        --       --
 
========================================================================================
广西交通      30       15      12     推迟发行    国开行      AA+        --       --
投资集团                                          浦发银行
========================================================================================
章源钨业       4        2      12     推迟发行    农业银行    AA-       --        --
   
========================================================================================
天津中环电子  18        2      12     推迟发行    渤海银行    AA        --        --
信息集团                                          建设银行
========================================================================================
深圳广前电力   4        2       12     推迟发行   农业银行    AA        --        --            
                                  
========================================================================================
    
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)                  
                   
========================================================================================
江苏井神盐      5       2      3    7/18簿记建档   平安银行     AA-     7/19      7/22
化股份公司
========================================================================================
中化蓝天集团   12       6      3    7/18簿记建档   进出口行     AA+     7/22      7/23
                                                   华夏银行
========================================================================================
深圳水务集团   20       5      3    7/18簿记建档   兴业银行    AAA      7/19      7/22          
                                             
========================================================================================
长江三峡集团  300      50      5    7/18簿记建档   农业银行    AAA      7/19      7/22
                                                   中信证券 
========================================================================================
新誉集团       10       5      3    7/19簿记建档   建设银行     AA      7/22      7/23
========================================================================================
佛山市公用      9       5      5    7/19簿记建档   兴业银行     AA+     7/22      7/23
事业控股公司
========================================================================================
陕西有色金     50      20      3    7/19簿记建档   交通银行    AAA      7/22      7/23
属控股集团
=======================================================================================
三花控股集团   10       5      3    7/23簿记建档   招商银行     AA      7/24      7/25 
                                                   交通银行
========================================================================================
嘉兴市实业     14       5      5    7/23簿记建档   中信银行     AA      7/25      7/26  
资产投资
=======================================================================================
国家电网     100      100      3    7/23簿记建档   工商银行    AAA      7/24      7/25
                                                   上海银行
========================================================================================
江苏华西集团   20      10      5    7/23簿记建档   中国银行     AA      7/25      7/26  
========================================================================================   
成都高新投资   15       9      3     推迟发行      光大银行     AA+     --        --
集团                                               民生银行
========================================================================================
营口港务集团   15.7    15.7   10     推迟发行      中信银行     AA+     --        --
========================================================================================
穗恒运A         8.8     4.8    5     推迟发行      华夏银行     AA      --        --
 
========================================================================================
新华都实业     25      10      5     推迟发行      兴业银行     AA      --        --
集团股份公司                                         
========================================================================================
四川龙蟒集团   18      10      5     推迟发行      农业银行     AA      --        --
========================================================================================
    
4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
=========================================================================================
暂无
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注:*代表新增。(完)


 (整理 王一竹/吴芳；审校 曹巍浩)
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