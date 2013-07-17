《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *大唐发电 100 30 9 7/18簿记建档 国开行 AAA 7/19 7/22 交通银行 ======================================================================================= *中国铁路物资 150 25 9 7/18簿记建档 交通银行 AAA 7/19 7/22 中信银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *东方证券 49 24 3 7/22招标 工商银行 AA+ 7/24 7/25 建设银行等 ======================================================================================== *天生桥一级 12 9 12 7/22簿记建档 建设银行 AA 7/23 7/24 水电开发 ======================================================================================== *福耀玻璃 12 6 12 7/22簿记建档 中国银行 AA+ 7/24 7/25 ======================================================================================== *金隅股份 76 10 12 7/22簿记建档 交通银行 AA+ 7/23 7/24 农业银行 ======================================================================================== *江苏建工集团 4.7 2.5 12 7/24簿记建档 交通银行 AA- 7/25 7/26 ======================================================================================== *东莞市公路 16 6 12 7/24簿记建档 工商银行 AA 7/25 7/26 桥梁开发建设 中国银行 ======================================================================================== *红豆集团 15 8 12 7/24簿记建档 农业银行 AA 7/25 7/26 ======================================================================================== *湘电集团 19 10 12 7/24簿记建档 浦发银行 AA 7/26 7/29 ======================================================================================== 新疆城建 7 4 12 7/18簿记建档 兴业银行 AA- 7/19 7/22 ======================================================================================== 大连国有 20 10 12 7/18簿记建档 工商银行 AA 7/19 7/22 资源投资 ======================================================================================== 山东宏桥新 20 10 12 7/19簿记建档 民生银行 AA 7/22 7/23 型材料公司 ======================================================================================== 巨化集团 19 5 12 7/19簿记建档 建设银行 AA+ 7/22 7/23 中信银行 ======================================================================================== 中国建筑第七 5 5 12 7/19簿记建档 中国银行 AA+ 7/23 7/24 工程局 浦发银行 ======================================================================================== 美克投资集团 3.4 3.4 12 7/19簿记建档 国开行 AA- 7/22 7/23 ======================================================================================== 攀钢集团 45 45 12 7/22簿记建档 中国银行 AA+ 7/24 7/25 光大银行 ======================================================================================== 华通路桥集团 8 4 12 7/22簿记建档 广发银行 AA- 7/23 7/24 国泰君安证券 ======================================================================================== 江苏江南商贸 3 3 12 7/23簿记建档 交通银行 A+ 7/24 7/25 ======================================================================================== 南通产业控股 20 10 12 7/23簿记建档 建设银行 AA 7/24 7/25 ======================================================================================== 三花控股集团 11 6 12 7/23簿记建档 招商银行 AA 7/24 7/25 交通银行 ======================================================================================= 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 东南网架 6 3 12 推迟发行 中信银行 AA -- -- ======================================================================================== 万达集团 18.5 9 12 推迟发行 建设银行 AA- -- -- ======================================================================================== 南通自来水公司 2.8 1.4 12 推迟发行 浙商银行 AA- -- -- ======================================================================================== 南京港集团 13 3 12 推迟发行 交通银行 AA -- -- 南京银行 ======================================================================================== 云内动力 10 6 12 推迟发行 交通银行 AA -- -- 光大银行 ======================================================================================== 龙力生物 6.5 3 12 推迟发行 华夏银行 AA- -- -- ======================================================================================== 广西交通 30 15 12 推迟发行 国开行 AA+ -- -- 投资集团 浦发银行 ======================================================================================== 章源钨业 4 2 12 推迟发行 农业银行 AA- -- -- ======================================================================================== 天津中环电子 18 2 12 推迟发行 渤海银行 AA -- -- 信息集团 建设银行 ======================================================================================== 深圳广前电力 4 2 12 推迟发行 农业银行 AA -- -- ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== 江苏井神盐 5 2 3 7/18簿记建档 平安银行 AA- 7/19 7/22 化股份公司 ======================================================================================== 中化蓝天集团 12 6 3 7/18簿记建档 进出口行 AA+ 7/22 7/23 华夏银行 ======================================================================================== 深圳水务集团 20 5 3 7/18簿记建档 兴业银行 AAA 7/19 7/22 ======================================================================================== 长江三峡集团 300 50 5 7/18簿记建档 农业银行 AAA 7/19 7/22 中信证券 ======================================================================================== 新誉集团 10 5 3 7/19簿记建档 建设银行 AA 7/22 7/23 ======================================================================================== 佛山市公用 9 5 5 7/19簿记建档 兴业银行 AA+ 7/22 7/23 事业控股公司 ======================================================================================== 陕西有色金 50 20 3 7/19簿记建档 交通银行 AAA 7/22 7/23 属控股集团 ======================================================================================= 三花控股集团 10 5 3 7/23簿记建档 招商银行 AA 7/24 7/25 交通银行 ======================================================================================== 嘉兴市实业 14 5 5 7/23簿记建档 中信银行 AA 7/25 7/26 资产投资 ======================================================================================= 国家电网 100 100 3 7/23簿记建档 工商银行 AAA 7/24 7/25 上海银行 ======================================================================================== 江苏华西集团 20 10 5 7/23簿记建档 中国银行 AA 7/25 7/26 ======================================================================================== 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ======================================================================================== 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- ======================================================================================== 穗恒运A 8.8 4.8 5 推迟发行 华夏银行 AA -- -- ======================================================================================== 新华都实业 25 10 5 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 集团股份公司 ======================================================================================== 四川龙蟒集团 18 10 5 推迟发行 农业银行 AA -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 王一竹/吴芳；审校 曹巍浩)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选