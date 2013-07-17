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市场报道 | 2013年 7月 17日 星期三 16:07 BJT

欧洲汇市：英镑走势偏弱，市场等待英国央行会议记录公布

这引发英镑急跌，英镑兑美元跌至三年低位，兑欧元跌至四个月低位。尽管英镑兑美元反弹，但兑欧元仍走势不振。

欧元兑英镑 上涨0.2%至0.8702英镑。买入欧元兑英镑的投资者，当前瞄准3月12日高位0.8793英镑。

英镑兑美元 跌0.4%至1.5090美元。周二在公布的6月英国通胀数据不及预期后，一度跌至1.5045美元。

在今日稍晚美联储主席贝南克发表证词前，投资者对于新建仓位保持审慎。(完)

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