台湾经济指标预测--7月18日至8月20日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 7月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/22 0830 季调失业率 6月 -- 4.19% 7/22 1600 外销订单 6月 -- -0.4%(年变动率) 7/23 1600 工业生产 6月 -- -0.07% 7/25 1610 M2年增率 6月 -- 4.32% *8月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/5 0830 消费者物价 7月 -- +0.60%(年变动率) 指数(CPI) 8/5 1610 外汇存底 7月底 -- 4,066.06亿美元 8/7 1600 出口 7月 -- +8.6% *8月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差110.9亿美元 -- -- GDP年增率 第二季概估 -- 1.67%(统计值) 值 -- -- 重贴现率 第三季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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