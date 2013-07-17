更新版 1-中国货币市场：隔夜利率两月后重回3%以下，然七天以上供给少令机构谨慎

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
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路透上海7月17日 - 中国银行间市场周三14天以内回购利率 继续下探，隔夜利率两个月后重回3%以下。交易员表示，隔夜资金供给尚充足，利率继续回落；然近期流动性仍将面临大行分红等因素的扰动，当日七天期以上资金供给变少，令机构心态趋谨慎。
“资金有点小紧其实，隔夜还好，之前大行股份制出不掉要出到下午的，今天上午就平了；长期的资金，国开也就开盘放了一点，”华东地区一银行交易员称，“七天期以上的资金供给明显少了，大家对后市（流动性）没那么看好，比较谨慎。”
她进一步指出，近期，市场流动性仍会受到大行分红与月末效应的扰动，经过6月流动性困局后，机构心态惯性谨慎。其个人认为，隔夜回购利率或已见底，基准资金利率水平，隔夜在3.2%-3.3%，七天则在3.7%-3.8%。
北京一国有大行资金交易员亦表示，资金面当前无忧，未来仍将面临部分大行上缴分红等因素的扰动。
业内人士周三透露，央行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。即使本周二有1,600亿元人民币央票到期，央行当日公开市场仍选择收手观望。另外，明日财政部还将进行500亿元的国库现金定存招标，亦向市场投放流动性。
今日银行间市场质押式回购总成交量5,576.62亿元，较上日的5,695.15亿元略减；其中隔夜品种成交4,586.43亿元，上日为4,585.95亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --- 质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.9625 3.0113 -4.88 4,586.43
七天 3.6070 3.7139 -10.69 639.98
14天 3.9784 3.9943 -1.59 145.61 上海证交所质押式回购利率
一天 2.7700 1.8900 +88.00 1,924.65
七天 3.2500 3.0050 +24.50 213.85
14天 3.3150 3.0100 +30.50 12.59 回购定盘利率
隔夜 2.9700 3.0400 -7.00 --
七天 3.6000 3.7200 -12.00 --
14天 4.0000 4.0500 -5.00 -- Shibor
隔夜 2.9680 3.0130 -4.50 --
七天 3.5960 3.7060 -11.00 --
三个月 4.6620 4.6703 -0.83 -- --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --(完) (发稿 曹巍浩/吴芳; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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