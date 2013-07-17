路透基点：数家银行将于周五考察无锡荣成纸业--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港7月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，数家银行将于本周五考察无锡荣成纸业有限公司。该公司目前正在市场寻求5亿元人民币等值(8,100万美元)三年期定期贷款，由台湾第一银行上海分行牵头。
承贷1.5亿元人民币等值或以上的银行，获得牵头行兼簿记行(MLAB)头衔，以及25个基点的前端费用；承贷1-1.49亿元人民币等值的银行，亦获得MLAB头衔，以及20个基点费用；承贷8,000-9,900万元人民币等值的银行，获得副牵头行头衔，以及12个基点费用；承贷6,000-7,900万元人民币等值的银行将获得7个基点费用。
是次贷款可选择延期两年，包括3.5亿元人民币部分，起始利率为三年期中国人民银行基准利率的102.5%；以及3,000万美元部分，起始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。
贷款由借款人的有形资产作担保。当各方敲定抵押贷款条款后，人民币和美元贷款利率将分别降至三年期中国人民银行基准利率的100%，及较LIBOR加码275个基点。
经过两年宽限期后，贷款将分三期以每半年非等额方式偿还：前两期各偿还10%，第三期偿还80%。
回复截止日期为8月16日。
一如先前报导，所贷资金将用于再融资和营运资本。
借款人的母公司--台湾荣成纸业股份有限公司，将提供背书保证。
荣成纸业主要产品是高档牛皮板纸及高强度瓦楞纸和包装材料，在台湾和中国大陆均有业务。
该公司6月签署了一笔28亿台币五年期融资。台湾第一银行、台湾银行和台湾合作金库银行担任牵头行。第一银行是经理行。台湾银行是担保品控管行。(完) (编译 许娜; 审校 蔡美珍)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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