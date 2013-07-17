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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 17:26 BJT

路透基点：数家银行将于周五考察无锡荣成纸业--RLPC

路透香港7月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，数家银行将于本周五考察无锡荣成纸业有限公司。该公司目前正在市场寻求5亿元人民币等值(8,100万美元)三年期定期贷款，由台湾第一银行上海分行牵头。

承贷1.5亿元人民币等值或以上的银行，获得牵头行兼簿记行(MLAB)头衔，以及25个基点的前端费用；承贷1-1.49亿元人民币等值的银行，亦获得MLAB头衔，以及20个基点费用；承贷8,000-9,900万元人民币等值的银行，获得副牵头行头衔，以及12个基点费用；承贷6,000-7,900万元人民币等值的银行将获得7个基点费用。

是次贷款可选择延期两年，包括3.5亿元人民币部分，起始利率为三年期中国人民银行基准利率的102.5%；以及3,000万美元部分，起始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。

贷款由借款人的有形资产作担保。当各方敲定抵押贷款条款后，人民币和美元贷款利率将分别降至三年期中国人民银行基准利率的100%，及较LIBOR加码275个基点。

经过两年宽限期后，贷款将分三期以每半年非等额方式偿还：前两期各偿还10%，第三期偿还80%。

回复截止日期为8月16日。

一如先前报导，所贷资金将用于再融资和营运资本。

借款人的母公司--台湾荣成纸业股份有限公司，将提供背书保证。

荣成纸业主要产品是高档牛皮板纸及高强度瓦楞纸和包装材料，在台湾和中国大陆均有业务。

该公司6月签署了一笔28亿台币五年期融资。台湾第一银行、台湾银行和台湾合作金库银行担任牵头行。第一银行是经理行。台湾银行是担保品控管行。(完) (编译 许娜; 审校 蔡美珍)
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