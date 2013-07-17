中国债市：利率互换先跌后涨，午后流动性谨慎预期重占上风

路透上海7月17日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三先跌后涨。交易员指出，早盘受资金价格下行牵引，IRS也小幅回落，但午后机构对流动性谨慎预期重占上风，IRS转而上涨，总体较上一交易日基本持稳。

“IRS早盘在回购利率低开的影响下，一年Repo最低到了3.84%，”广发银行交易员吴思捷称，“下午因为有大行不出钱了，大家对资金紧张的担忧略有增加，基本又回到了昨天收盘的水平，一年Repo在3.88/3.89%附近。”

上海一商业银行交易员也表示，下午机构又将IRS往上做，看点无非是三季度流动性预期不佳和对下半年债市的配置需求不看好。

北京另一大型银行交易员分析指出，从监管层近期强调盘活存量，加快货币流通速度角度来考虑，未来债券需求有可能减缓，金融机构的重点应是放贷款，搞资产证券化等，而且资金价格虽然还在回落，但机构多认为未来不确定性依然较大，且下半年偏紧会是主基调。

“投资户投得少，靠交易户不给力啊，”前述上海的交易员称。

中国银行间市场周三早盘14天以内回购利率 继续下探，隔夜利率两个月后重回3%以下。交易员表示，隔夜资金供给尚充足，利率继续回落；然近期流动性仍将面临大行分红等因素的扰动，当日七天期以上资金供给变少，令机构心态趋谨慎。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.8330/3.9350 3.8140/3.9000 3.8700/3.9560 3.9560/4.0520 3.9560/4.2240

上日 3.9213/4.0213 3.8300/3.9150 3.8800/3.9650 3.9475/4.0350 3.9400/4.2040

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变化 -0.0883/-0.0863 -0.0160/-0.0150 -0.0100/-0.0090 +0.0085/+0.0170 +0.0160/+0.0200

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。