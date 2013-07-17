中国债市：利率互换先跌后涨，午后流动性谨慎预期重占上风

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海7月17日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三先跌后涨。交易员指出，早盘受资金价格下行牵引，IRS也小幅回落，但午后机构对流动性谨慎预期重占上风，IRS转而上涨，总体较上一交易日基本持稳。
“IRS早盘在回购利率低开的影响下，一年Repo最低到了3.84%，”广发银行交易员吴思捷称，“下午因为有大行不出钱了，大家对资金紧张的担忧略有增加，基本又回到了昨天收盘的水平，一年Repo在3.88/3.89%附近。”
上海一商业银行交易员也表示，下午机构又将IRS往上做，看点无非是三季度流动性预期不佳和对下半年债市的配置需求不看好。
北京另一大型银行交易员分析指出，从监管层近期强调盘活存量，加快货币流通速度角度来考虑，未来债券需求有可能减缓，金融机构的重点应是放贷款，搞资产证券化等，而且资金价格虽然还在回落，但机构多认为未来不确定性依然较大，且下半年偏紧会是主基调。
“投资户投得少，靠交易户不给力啊，”前述上海的交易员称。
中国银行间市场周三早盘14天以内回购利率 继续下探，隔夜利率两个月后重回3%以下。交易员表示，隔夜资金供给尚充足，利率继续回落；然近期流动性仍将面临大行分红等因素的扰动，当日七天期以上资金供给变少，令机构心态趋谨慎。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.8330/3.9350 3.8140/3.9000 3.8700/3.9560 3.9560/4.0520 3.9560/4.2240
上日 3.9213/4.0213 3.8300/3.9150 3.8800/3.9650 3.9475/4.0350 3.9400/4.2040
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变化 -0.0883/-0.0863 -0.0160/-0.0150 -0.0100/-0.0090 +0.0085/+0.0170 +0.0160/+0.0200
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,181.2亿元，较5月的2,392.81亿元增逾三成。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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