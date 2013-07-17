香港金融：正争取放宽港资金融机构在前海参股证券公司持股比例--官员

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港7月17日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周三表示，正争取放宽港资金融机构在深圳前海参股证券公司的持股比例，允许在前海设立两家港资持股的全牌照证券公司，其中一家港资持股比例可达到51%，另一家港资持股比例不超过49%。
陈家强在立法会会议上回答议员提问时表示，政府希望让香港的金融业能够通过前海这个桥头堡，进入内地的市场，并争取内地降低门槛，以及提高港方在合资企业的持股比例。
根据2012年6月签订的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充协议九，香港证券公司在合资证券投资谘询公司的持股比例上限，由原来的三分之一，进一步提高至49%，合资公司的设立地点由广东省扩大至全国各地。
陈家强表示，政府会继续与内地有关部委保持密切联系，争取进一步拓展香港金融机构在内地的营运空间，包括放宽香港公司的持股比例上限、扩大可提供的服务范围等。
此外，他并透露，截至目前为止，已有37家公司获得人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格，包括首家本地银行，合计获批投资额度达1,049亿元人民币。陈家强并称，政府一直与内地部门进行沟通，希望争取合格境内个人投资者（QDII2）试点计划能够充分利用香港的金融平台和服务，从而让本地金融业及中介人能够参与相关业务。
5月总理李克强主持召开的国务院常务会议决定，要建立个人投资者境外投资制度，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。据上海证券报早前报导，央行已同意广州、深圳作为合格境内个人投资者（QDII2）业务试点，方案已上报国务院待批。 (完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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