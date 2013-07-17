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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 17:16 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币近收平，信号杂乱市场观望情绪依旧浓重

* 人民币即期近收平，中间价小幅上升
    * 午后油盘等大额购汇施压人民币
    * 市场信号杂乱，客盘总体观望情绪浓重
    * 有效汇率连升九个月对外贸影响明显

 (新增评论及收盘报价)
    路透北京7月17日 - 人民币兑美元即期 周三近乎以平盘报收。交易员称，中
间价开高后出现部分结汇盘，国际市场美元走软也起到助推人民币作用；不过尾盘出现油盘
等大额购汇施压人民币，令人民币最终近收平盘。
    
    交易人士表示，中国经济数据给出的汇率信号有好有坏，市场当前转而在政策面和外围
环境寻求指引，但总体仍处于观望之中，客盘总体结购汇仍相对均衡。
    
    上海一外资行交易员表示，中国经济增长数据符合预期、稍微偏好，但前期外贸数据不
佳，下半年两者的前景也好坏参半，难以为人民币汇率走势提供指引。
    
    “市场可能会从政策面中间价和外围市场来寻找方向，但大的客盘肯定还是一种伺机观
望的心理。银行自有头寸的方向也不明显，还会拿在手上。短期内甚至在三季度间汇率可能
还会继续盘整。”她表示。
    
    而周三公布的中国最新FDI数据亦难以给短期汇率以方向指引。受季节性因素等影响，
中国6月利用外资金额同比增幅超过20%。但整体来看这种波动属于正常现象，仅凭单月数据
尚不能判断外资形势已经回暖，预计下半年中国利用外资规模仍将保持相对稳定。 
    
    交通银行金融研究中心陈鹄飞就表示，境内外利差仍然存在，且中国GDP仍有相对稳定
的增长预期，从这个角度出发，资本难以出现大幅度外流。虽然短期可能投机热钱有一个波
动，但中长期来看，中国对外资的吸引力仍旧存在，未来人民币汇率会在这两方资本的博弈
中呈现小幅波动的态势。
        
    此外，国际清算银行(BIS)公布的最新数据显示，6月人民币实际有效汇率指数为116.34
，这是该指数连续第九个月上涨，且连续第八个月创历史新高。BIS的6月人民币实际有效汇
率指数较5月升值0.18%，名义有效汇率指数为112.84，环比上升0.12%。 
       
    招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮表示，有效汇率升值对于外贸的影响从进出
口数据上就可以看得出来，还是很明显的。但预计下半年外贸政策不会有什么变化，因为出
口退税已经用到极限，总理李克强也提到，只要经济是有序放缓而且在容忍范围之内，就不
会有明显的动作出来。
    
    中国国务院总理李克强表示，既不能因经济指标的一时波动而改变政策取向，影响来之
不易的结构调整机遇和成效，也不能对经济运行可能滑出合理区间出现大的起伏缺乏警惕和
应对准备。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以
 及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                          
 在岸市场人民币兑美元                       今日          上日      升贬
               即期成交价格                6.1353        6.1350    0.00%
                     中间价                6.1652        6.1692    0.06%
               成交额                     145亿美元                   
                                                                      
             日内相对于中间价最大波幅  0.56% (上限±1%    日高      日低
                                              )                   
                   日内波动幅度(pips)        49          6.1308    6.1357
               2013年来即期升贬值幅度       1.55%                         
 1年期美元/人民币掉期升水                   1,110                     
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间17:07               今日          上日        
                1年期NDF                  6.2680/10      6.2740       
                        CNH即期           6.1349/74      6.1348       
         
    东京汇市美元周三陷入守势，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克今日稍晚
在国会做半年度证词陈述前，投资者有些紧张。 
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/张喜良)
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