更新版 1-中国汇市：人民币近收平，信号杂乱市场观望情绪依旧浓重

* 人民币即期近收平，中间价小幅上升 * 午后油盘等大额购汇施压人民币 * 市场信号杂乱，客盘总体观望情绪浓重 * 有效汇率连升九个月对外贸影响明显 (新增评论及收盘报价) 路透北京7月17日 - 人民币兑美元即期 周三近乎以平盘报收。交易员称，中 间价开高后出现部分结汇盘，国际市场美元走软也起到助推人民币作用；不过尾盘出现油盘 等大额购汇施压人民币，令人民币最终近收平盘。 交易人士表示，中国经济数据给出的汇率信号有好有坏，市场当前转而在政策面和外围 环境寻求指引，但总体仍处于观望之中，客盘总体结购汇仍相对均衡。 上海一外资行交易员表示，中国经济增长数据符合预期、稍微偏好，但前期外贸数据不 佳，下半年两者的前景也好坏参半，难以为人民币汇率走势提供指引。 “市场可能会从政策面中间价和外围市场来寻找方向，但大的客盘肯定还是一种伺机观 望的心理。银行自有头寸的方向也不明显，还会拿在手上。短期内甚至在三季度间汇率可能 还会继续盘整。”她表示。 而周三公布的中国最新FDI数据亦难以给短期汇率以方向指引。受季节性因素等影响， 中国6月利用外资金额同比增幅超过20%。但整体来看这种波动属于正常现象，仅凭单月数据 尚不能判断外资形势已经回暖，预计下半年中国利用外资规模仍将保持相对稳定。 交通银行金融研究中心陈鹄飞就表示，境内外利差仍然存在，且中国GDP仍有相对稳定 的增长预期，从这个角度出发，资本难以出现大幅度外流。虽然短期可能投机热钱有一个波 动，但中长期来看，中国对外资的吸引力仍旧存在，未来人民币汇率会在这两方资本的博弈 中呈现小幅波动的态势。 此外，国际清算银行(BIS)公布的最新数据显示，6月人民币实际有效汇率指数为116.34 ，这是该指数连续第九个月上涨，且连续第八个月创历史新高。BIS的6月人民币实际有效汇 率指数较5月升值0.18%，名义有效汇率指数为112.84，环比上升0.12%。 招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮表示，有效汇率升值对于外贸的影响从进出 口数据上就可以看得出来，还是很明显的。但预计下半年外贸政策不会有什么变化，因为出 口退税已经用到极限，总理李克强也提到，只要经济是有序放缓而且在容忍范围之内，就不 会有明显的动作出来。 中国国务院总理李克强表示，既不能因经济指标的一时波动而改变政策取向，影响来之 不易的结构调整机遇和成效，也不能对经济运行可能滑出合理区间出现大的起伏缺乏警惕和 应对准备。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以 及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1353 6.1350 0.00% 中间价 6.1652 6.1692 0.06% 成交额 145亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.56% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 49 6.1308 6.1357 2013年来即期升贬值幅度 1.55% 1年期美元/人民币掉期升水 1,110 离岸人民币市场,北京时间17:07 今日 上日 1年期NDF 6.2680/10 6.2740 CNH即期 6.1349/74 6.1348 东京汇市美元周三陷入守势，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克今日稍晚 在国会做半年度证词陈述前，投资者有些紧张。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/张喜良)