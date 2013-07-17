台湾货币市场：7月18日及本提存期资金预期变化一览表

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北7月18日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,896.50亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- (本提存期)
**宽松因素：
--央行存单到期2兆5,041.00亿台币 ：
07/19 1,590.00亿台币
07/22 3,211.50亿台币
07/23 1,260.50亿台币
07/24 678.50亿台币
07/25 2,610.50亿台币
07/26 2,379.75亿台币
07/29 2,728.00亿台币
07/30 4,187.80亿台币
07/31 1,577.00亿台币
08/01 3,959.30亿台币
08/02 858.15亿台币
--国库券到期550亿台币
7/22：财102-1期国库券到期，天期182天，金额250亿台币。
7/24：财102-4期国库券到期，天期91天，金额300亿台币。
--公债还本付息680.1875亿台币。
7/20：97甲4期本金600亿台币。
7/20：97甲4期5息12亿台币。
7/20：98甲4期4息14亿台币。
7/20：99甲6期3息16亿台币。
7/20：100甲6期2息14亿台币。
7/20：101甲6期1息12亿台币。
8/02：100甲7期2息12.1875亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--7/19：财政部发行102甲7期二年公债，金额300亿台币。
--7/25：财政部发行财102-7期273天国库券，金额350亿台币，24日标售。
--7/26：财政部发行102甲8期20年公债，金额300亿台币，23日标售。
--8/02：财政部发行102甲9期30年公债，金额300亿台币，于7月30日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表新增 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选