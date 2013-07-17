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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 16:55 BJT

路透基点：三一汽车金融料将上调6亿元人民币贷款利率--RLPC

路透香港7月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，三一汽车金融有限公司6亿元人民币(9,800万美元)三年期子弹式定期贷款的利率预计将从中国人民银行基准利率的92%上调至100%。

消息人士称，据传银行已收到贷款利率修改通知，但目前还没有任何正式的消息传出。

回复截止日期已从6月延长至8月。

消息人士表示，包括费用在内的其它条款预计仍保持不变。

一如先前报导，三井住友银行为是次贷款的牵头行兼簿记行。

银行承贷1亿元人民币或以上，享有牵头行头衔，并获得54个基点的前端费用；承贷1亿元人民币以下，享有高级经理行头衔，并获得18个基点的前端费用。承诺费为20个基点。

所筹款项将作为营运资金。

三一集团去年5月与10家银行签署了一笔2亿美元三年期境外子弹式贷款，另外其子公司三一重工在去年6月获得1.6亿美元三年期境内贷款，由Westpac Banking Corp牵头。(完) (编译 许娜; 审校 石冠兰)
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