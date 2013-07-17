路透基点：三一汽车金融料将上调6亿元人民币贷款利率--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港7月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，三一汽车金融有限公司6亿元人民币(9,800万美元)三年期子弹式定期贷款的利率预计将从中国人民银行基准利率的92%上调至100%。
消息人士称，据传银行已收到贷款利率修改通知，但目前还没有任何正式的消息传出。
回复截止日期已从6月延长至8月。
消息人士表示，包括费用在内的其它条款预计仍保持不变。
一如先前报导，三井住友银行为是次贷款的牵头行兼簿记行。
银行承贷1亿元人民币或以上，享有牵头行头衔，并获得54个基点的前端费用；承贷1亿元人民币以下，享有高级经理行头衔，并获得18个基点的前端费用。承诺费为20个基点。
所筹款项将作为营运资金。
三一集团去年5月与10家银行签署了一笔2亿美元三年期境外子弹式贷款，另外其子公司三一重工在去年6月获得1.6亿美元三年期境内贷款，由Westpac Banking Corp牵头。(完) (编译 许娜; 审校 石冠兰)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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