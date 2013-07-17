《中国上海证交所A+B股股价对比表》--7月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港7月17日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:47时,1美 元=6.1353人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比 价 仪电电子 3.56 0.377 1.54 市北高新 7.32 0.517 2.31 大众交通 5.63 0.642 1.43 永生投资 14.41 1.14 2.06 老凤祥 18.74 2.064 1.48 S中纺机 18.45 0.725 4.15 鼎立股份 15.48 0.682 3.70 氯碱化工 6.21 0.452 2.24 双钱股份 9.08 0.71 2.08 海立股份 5.75 0.544 1.72 浦东金桥 7.6 0.905 1.37 外高桥 14.65 1.04 2.30 ST联华 10.45 0.689 2.47 锦江投资 6.37 0.741 1.40 中路股份 13.66 0.74 3.01 金山开发 8.55 0.502 2.78 海欣股份 7.8 0.547 2.32 耀皮玻璃 5.26 0.464 1.85 大江股份 3.75 0.295 2.07 上柴股份 15.14 0.794 3.11 丹化科技 7.56 0.607 2.03 上海三毛 5.68 0.732 1.26 友谊股份 6.94 1.081 1.05 上工申贝 5.74 0.444 2.11 上海机电 13.12 1.103 1.94 宝信软件 18.58 1.431 2.12 上海物贸 6.12 0.5 2.00 自仪股份 5.66 0.539 1.71 上海普天 8.25 0.556 2.42 陆家嘴 10.84 1.33 1.33 华新水泥 11.66 1.307 1.45 锦江股份 12.1 1.283 1.54 鄂尔多斯 6.51 0.921 1.15 华电能源 2.48 0.312 1.30 SST天海 4.21 0.294 2.33 大名城 5.47 0.406 2.20 东方通信 5.26 0.484 1.77 黄山旅游 10.57 1.22 1.41 开开实业 8.44 0.67 2.05 海南航空 2 0.406 0.80 ST轻骑 3.66 0.277 2.15 振华重工 2.97 0.363 1.33 锦州港 4.3 0.37 1.89 九龙山 2.41 0.276 1.42 凌云股份 6.39 0.51 2.04 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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