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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 16:57 BJT

中国债市：现券长端收益率上行，受10年国债招标结果偏高拉动

路透上海7月17日 - 中国银行间债市周三现券收益率长端有所上行。交易员指出，早间招标的10年国债中标收益率偏高，带动二级市场长端国债收益率同步上行，但总体成交不大；而因资金宽松，短端收益率基本稳定。

“今天早上10年国债招标结果比较高，带动长端国债上行，七年国债从昨天的3.60%上升到了3.63%。”广发银行交易员吴思捷称，“不过总体成交量比较小，主要是双边被点了几笔。”

财政部周三招标续发行的10年固息国债，中标收益率3.6889%高于预期。交易员认为，谨慎心理作用下，近期机构本就对中长期新债配置需求孱弱，加之资金利率均衡水平较此前抬升，或促一级参与者调整对长端券种收益定位，导致今日新债中标结果偏高。[ID：nL4T0FN0H4]

日信证券固定收益部高级交易员张帆则指出，今日10年国债招标后，二级长端收益率受到牵引，10年国债已经到3.70%附近了，“如果说上半年或者一季度时候，资金宽松出现一级配置行情带动二级(收益率)下行的话，那么现在是一级配置带动二级(收益率)上行。”

北京一大型银行交易员则对近期市场走势分析指出，从监管层近期强调盘活存量，加快货币流通速度角度来考虑，未来债券需求有可能减缓。金融机构的重点应是放贷款，搞资产证券化等，而且资金价格虽然还在回落，但机构多认为未来不确定性依然较大，且下半年偏紧会是主基调；此外，三季度利率债供给也不小。

剩余期限约6.76年的附息国债130008券加权均价对应收益率 在3.6214%，上日收报3.56%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.9625 3.6070

上日 3.0113 3.7139

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7745/3.7091 国债参考率报价 3.4555/3.3809 金融债参考率报价 3.9681/3.9033(完)

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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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