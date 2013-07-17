中国债市：现券长端收益率上行，受10年国债招标结果偏高拉动

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海7月17日 - 中国银行间债市周三现券收益率长端有所上行。交易员指出，早间招标的10年国债中标收益率偏高，带动二级市场长端国债收益率同步上行，但总体成交不大；而因资金宽松，短端收益率基本稳定。
“今天早上10年国债招标结果比较高，带动长端国债上行，七年国债从昨天的3.60%上升到了3.63%。”广发银行交易员吴思捷称，“不过总体成交量比较小，主要是双边被点了几笔。”
财政部周三招标续发行的10年固息国债，中标收益率3.6889%高于预期。交易员认为，谨慎心理作用下，近期机构本就对中长期新债配置需求孱弱，加之资金利率均衡水平较此前抬升，或促一级参与者调整对长端券种收益定位，导致今日新债中标结果偏高。[ID：nL4T0FN0H4]
日信证券固定收益部高级交易员张帆则指出，今日10年国债招标后，二级长端收益率受到牵引，10年国债已经到3.70%附近了，“如果说上半年或者一季度时候，资金宽松出现一级配置行情带动二级(收益率)下行的话，那么现在是一级配置带动二级(收益率)上行。”
北京一大型银行交易员则对近期市场走势分析指出，从监管层近期强调盘活存量，加快货币流通速度角度来考虑，未来债券需求有可能减缓。金融机构的重点应是放贷款，搞资产证券化等，而且资金价格虽然还在回落，但机构多认为未来不确定性依然较大，且下半年偏紧会是主基调；此外，三季度利率债供给也不小。
剩余期限约6.76年的附息国债130008券加权均价对应收益率 在3.6214%，上日收报3.56%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.9625 3.6070
上日 3.0113 3.7139
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.7745/3.7091 国债参考率报价 3.4555/3.3809 金融债参考率报价 3.9681/3.9033(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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