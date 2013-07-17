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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 16:58 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月17日

路透香港7月17日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:52时,1港元
=0.79085人民币 )
    
  公司名       A股代码        B股代码     A股股价(元)   B股股价(港   A/B股比价
                                                            元)      
  万科                                           10.39        13.78        0.95
  深物业                                          8.21         6.80        1.53
  南玻                                            8.89         5.88        1.91
  深康佳                                          3.15         2.48        1.61
  ST中华                                          4.19         1.56        3.40
  ST中冠                                          8.92         4.42        2.55
  深深宝                                          7.63         5.61        1.72
  深华发                                          5.70         3.43        2.10
  深赤湾                                         10.82        11.35        1.21
  招商地产                                       27.62        22.51        1.55
  特力                                            6.00         3.99        1.90
  飞亚达                                          6.96         6.05        1.45
  一致药业                                       29.90        26.35        1.43
  深深房                                          3.30         2.70        1.55
  ST盛润                                          6.67         5.24        1.61
  深南电                                          3.68         2.59        1.80
  深纺织                                          7.45         5.48        1.72
  方大集团                                        5.63         2.86        2.49
  深国商                                         26.11        14.25        2.32
  深赛格                                          4.79         2.80        2.16
  宝石                                           13.40         8.23        2.06
  小天鹅                                          7.23         7.82        1.17
  粤高速                                          2.68         2.49        1.36
  晨鸣纸业                                        3.90         3.75        1.32
  ST珠江                                          3.21         2.47        1.64
  丽珠                                           38.79        34.50        1.42
  美菱电器                                        3.28         3.45        1.20
  大冷股份                                        7.72         5.83        1.67
  粤电力                                          4.81         4.43        1.37
  佛山照明                                        6.74         5.57        1.53
  江铃汽车                                       15.68        19.48        1.02
  沙隆达                                          9.19         5.01        2.32
  苏常柴                                          6.33         4.31        1.86
  威孚高科                                       21.94        19.01        1.46
  古井贡酒                                       21.16        17.92        1.49
  ST东海                                          5.85         4.72        1.57
  长安汽车                                        9.08         8.90        1.29
  京东方                                          2.44         1.88        1.64
  鲁泰                                            9.12         9.18        1.26
  本钢板材                                        2.68         2.35        1.44
  张裕                                           34.15        29.50        1.46
 
 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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