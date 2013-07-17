台湾汇市：台币兑美元以日低收报，外资预备现金股利发放先汇出

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 午后外资美元买需出现，为现金股利发放汇出做准备
* 亚洲货币多数走跌，坡元领跌
* 静待美联储主席贝南克证词
路透台北7月17日 - 台币兑美元 周三收贬4.7分，并以日低收报。由于午后亚币纷纷趋贬，带动台币走弱，不过量能并不大，市场仍等待今晚美联储主席贝南克的证词以指引方向。
汇银人士表示，尽管早盘时亚币仍偏强，但台币有效实质汇率已高于韩元 ，此外，午后外资也出现不少美元的买需，为现金股利发放汇出做准备，进口商亦有出笼；加以亚币逆转走跌，令台币缓步由升转贬收在最低。
“台积电 股利下礼拜要出来了，没差几天了，外资先做汇出的准备。”一位外商银行的交易员称。
今年台湾上市柜公司仍旧在7月底起进入现金股利发放高峰。台积电 高达777亿台币的股利将在24日发放。
汇银人士表示，即使午后外资买美元但量能也不大，尤其是对于贝南克将在周三-周四在众议院的证词，各界仍然小心看待，等待明确的方向。明日台币区间先看29.8-29.9.
台北外汇中心的台币兑美元终场收贬4.7分报29.925。若不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在29.81-29.89，上日则在29.83-29.85。
台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超77.34亿台币，连续第七日买超，总计652.7亿台币。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价折价缩小。指标美元/台币一个月天期 报价落在29.820/29.840，上日则收在29.740。
坡元周三领跌新兴亚币，此前新加坡6月出口数据显示，电子产品出货进一步下滑。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克即将发表国会证词。
本周全球重要的经济事件有：
周三至周四，美联储(FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述，且周三美国联邦储备理事会(FED)公布经济形势褐皮书；周五有G20财长与央行总裁会议。
环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日
元报价 量
亿美
元 台北外汇经纪公司 29.925 29.878 29.778-29.925 29.880 5.83 6.26
元太外汇经纪公司 29.920 29.875 29.786-29.920 29.875 3.29 3.50
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.120/-0.085 -0.140/-0.110 (完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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