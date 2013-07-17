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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 17:10 BJT

台湾汇市：台币兑美元以日低收报，外资预备现金股利发放先汇出

* 午后外资美元买需出现，为现金股利发放汇出做准备

* 亚洲货币多数走跌，坡元领跌

* 静待美联储主席贝南克证词

路透台北7月17日 - 台币兑美元 周三收贬4.7分，并以日低收报。由于午后亚币纷纷趋贬，带动台币走弱，不过量能并不大，市场仍等待今晚美联储主席贝南克的证词以指引方向。

汇银人士表示，尽管早盘时亚币仍偏强，但台币有效实质汇率已高于韩元 ，此外，午后外资也出现不少美元的买需，为现金股利发放汇出做准备，进口商亦有出笼；加以亚币逆转走跌，令台币缓步由升转贬收在最低。

“台积电 股利下礼拜要出来了，没差几天了，外资先做汇出的准备。”一位外商银行的交易员称。

今年台湾上市柜公司仍旧在7月底起进入现金股利发放高峰。台积电 高达777亿台币的股利将在24日发放。

汇银人士表示，即使午后外资买美元但量能也不大，尤其是对于贝南克将在周三-周四在众议院的证词，各界仍然小心看待，等待明确的方向。明日台币区间先看29.8-29.9.

台北外汇中心的台币兑美元终场收贬4.7分报29.925。若不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在29.81-29.89，上日则在29.83-29.85。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超77.34亿台币，连续第七日买超，总计652.7亿台币。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价折价缩小。指标美元/台币一个月天期 报价落在29.820/29.840，上日则收在29.740。

坡元周三领跌新兴亚币，此前新加坡6月出口数据显示，电子产品出货进一步下滑。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克即将发表国会证词。

本周全球重要的经济事件有：

周三至周四，美联储(FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述，且周三美国联邦储备理事会(FED)公布经济形势褐皮书；周五有G20财长与央行总裁会议。

环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日

元报价 量

亿美

元 台北外汇经纪公司 29.925 29.878 29.778-29.925 29.880 5.83 6.26

元太外汇经纪公司 29.920 29.875 29.786-29.920 29.875 3.29 3.50

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.120/-0.085 -0.140/-0.110 (完)

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