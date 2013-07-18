中国公开市场：今日未进行任何操作，仅资金到期致本周净投放1,600亿元

路透上海7月18日 - 业内人士周四透露，中国人民银行今日公开市场未进行任何操作，为连续第四周零操作。因此，本周到期的1,600亿元人民币央票，使得本周实现等额资金净投放。

今日财政部还将进行500亿元的国库现金定存招标，亦向市场投放流动性。

此前公开市场已连续三周未进行任何操作。其中上周因无央票和回购到期，公开市场既无资金投放也无回笼。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行。

而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)