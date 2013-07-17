香港金融：香港成内地与世界“超级连系人”，为金融业造就机会--特首

路透香港7月17日 - 香港特区行政长官梁振英周三表示，香港作为最大的离岸人民币中心，使本港可以在内地和世界各地之间发挥“超级连系人”的作用；加上内地经济急速增长，香港金融业将会获得很多机会。

梁振英出席香港银行公会午宴时指出，本港银行业纵使面对不同挑战，但银行体系仍然良好。他指出，金融业人才占全港劳动人口仅6%，但对本地生产总值(GDP)贡献比率则高达16%，反映金融业在香港经济发展占重要的位置。

他强调，中央支持香港发展为国际金融中心，香港亦因此成为最大的离岸人民币中心。截至目前，共有37家企业获批人民币合格境外机构投资者(RQFII)，有助进一步推动香港经济发展和离岸人民币业务。

不过他指出，香港面对土地资源短缺，以致楼价高企，加上人才短缺，五年后劳动人口将会见顶，严重打击未来的经济发展，所以不排除考虑输入外地劳工，但他亦明白这是一个敏感的政治问题，因此会详细考虑。

至于恒隆地产 主席陈启宗昨日批评财政司司长曾俊华，指其守财的作风，令香港错过制造就业机会的时机，历史会证明曾俊华是个“大罪人”，梁振英回应指，他与曾俊华在过往一年合作无间，在理念和实质工作上一致和合作得非常好，而即将出台的财政预算案，会继续遵从“应花则花”的原则。