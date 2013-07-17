香港金融：香港成内地与世界“超级连系人”，为金融业造就机会--特首

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港7月17日 - 香港特区行政长官梁振英周三表示，香港作为最大的离岸人民币中心，使本港可以在内地和世界各地之间发挥“超级连系人”的作用；加上内地经济急速增长，香港金融业将会获得很多机会。
梁振英出席香港银行公会午宴时指出，本港银行业纵使面对不同挑战，但银行体系仍然良好。他指出，金融业人才占全港劳动人口仅6%，但对本地生产总值(GDP)贡献比率则高达16%，反映金融业在香港经济发展占重要的位置。
他强调，中央支持香港发展为国际金融中心，香港亦因此成为最大的离岸人民币中心。截至目前，共有37家企业获批人民币合格境外机构投资者(RQFII)，有助进一步推动香港经济发展和离岸人民币业务。
不过他指出，香港面对土地资源短缺，以致楼价高企，加上人才短缺，五年后劳动人口将会见顶，严重打击未来的经济发展，所以不排除考虑输入外地劳工，但他亦明白这是一个敏感的政治问题，因此会详细考虑。
至于恒隆地产 主席陈启宗昨日批评财政司司长曾俊华，指其守财的作风，令香港错过制造就业机会的时机，历史会证明曾俊华是个“大罪人”，梁振英回应指，他与曾俊华在过往一年合作无间，在理念和实质工作上一致和合作得非常好，而即将出台的财政预算案，会继续遵从“应花则花”的原则。
至于正身在广州南沙的曾俊华回应陈启宗的批评时则称“非常之沉重”，并表示作为财政司司长，应该是“应花则花”，并要审慎理财，这是他的责任。（完） (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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