更新版 1-台湾货币市场：拆入有限多靠央行冲销隔夜资金，台积电现金股利发放前料持稳

* 资金充沛依旧，多靠央行透过大行库冲销隔夜资金

* 落点月底的两周短票交易量增，各家发票多寡不一

* 投信资金分配不均，RP利率持稳 (更新拆款数据及存单发行金额)

记者 董永年

路透台北7月17日 - 台湾银行间短率周三持平在既有区间。资金调度人士表示，央行近期透过大型行库将隔夜资金冲销得颇为乾净，因此纵然拆入方需求有限，但市场充沛的资金仍不足以令短率向下走低。

资金调度人士认为，拆款市况相当平稳，多以到期续做为主，拆不出去的资金就留待下午排队等央行冲销。这样的情形料将维持至下周三台积电 发放巨额现金股利前，惟届时因离月底尚有一周时间，将不至因调度需求造成短率波动。

〞下午就报央，最近都收得乾净，这周都这样。〞一位拆出方的公股银行资金调度人士说。

另一公股银行调度人士则指出，今日不过稍晚询问拆出需求，没想到对方早已调足资金，只能等央行的冲销。

针对台积电现金股利发放的影响，一票券商资金调度人士认为，下周三担任主办的银行会比较缺资金，但整个资金池水位不会变化，顶多呈现资金分配不均的状况。

台湾上市柜公司自7月底起将开始密集发放现金股利，初步统计，今年最高额的现金股利发放为台积电。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为负103亿台币，累计超额准备为544亿，加计前期1%的超额准备为1,597亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.395%；一周拆款利率在0.380-0.420%，上日在0.380-0.425%。

**两周短票成交量增**

短票市场方面，各家票券商今日发行量不一，惟来自银行的买票需求仍然强劲。有票券商指出，虽然央行将隔夜资金都冲得很乾净，不过隔天还是回流到市场上，银行在去化资金时，会优先选择利率较高的短票承做，去化不了，才会在下午排队等央行冲销。

票券商并称，拆款成本比短票低，不过为提防利率反转风险，并与银行维系业务关系，短票承做仍需维持一定比例。今日与银行有承做较多落点在月底的两周短票，成交利率在0.67%，至于30天期短票的成交利率仍继续持稳在0.68%附近。

〞拆款有额度限制，最近票券的拆入余额上升，所以还是要靠卖票。〞该调度人士表示。

台湾央行今日共发行3,699.5亿台币存单，若相较存单到期金额3,703亿，存单发行余额减3.5亿台币。 。

本周央行存单到期总额为1兆4,778.2亿台币，其他交易日落点分别为周四3,896.5亿及周五1,590亿。紧缩因素则有周五财政部发行102甲7两年期公债，金额300亿台币。

**投信资金分配不均**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率表现持稳。资金调度人士表示，目前整体市场资金水位偏高，尽管今日投信端资金略显分配不均，也无碍市场资金调度，RP利率依旧持于当前低位区间。

交易商表示，因应部分寿险资金部位调整，今日投信端资金未如先前宽松，少数投信出现走钱的情况，所幸整体市场资金偏向宽裕，资金调度不受影响，RP利率维持在既有区间不变。

“最近投信很奇怪，不是大进就是大出!”一位证券商交易员说。

大型票券市场人士则称，下周将迈入现金股利发放高峰，资金分配不均的情形才会比较明显，本周RP利率暂且持稳既有利率水准，再关注下周资金情势变化。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。