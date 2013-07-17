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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 17:57 BJT

CNH市场动态：离岸即期汇价微跌，市场待美联储主席讲话后寻方向

路透香港7月17日 - 人民币兑美元中间价周三走升结束连三日跌势，但香港离岸人民币即期汇价 仍小幅微跌。市场人士称，这主要是受美元指数小幅上涨影响，不过交投清淡，市场还在观望美联储主席贝南克晚间讲话，以寻线索。

“今天市场还是很安静，CNH美元兑人民币即期主要是跟着美元指数上涨，总体市场还是担心晚上伯南克(贝南克)讲话。”一位外资银行交易员称。

“美联储主席可能不会偏离上周的论调太多，但在当前环境下，重申上周的评论可能就足以带动美元的进一步调整，”新加坡华侨银行在一份报告中称。

美联储主席贝南克今日将出席国会听证，他的讲话料将提供美联储削减每月850亿美元买债计划时间的线索。

本地时间下午5:37时，离岸人民币 报6.1367，较上收市价6.1350小幅走跌，盘中区间在6.1340-6.1372。

建银国际周三发布报告预计，下半年人民币兑美元可能小幅贬值，在6.10-6.20区间波动。

中金公司首席经济学家彭文生不久前亦对路透表示，预期央行人民币对美元汇率中间价位于6.10-6.30区间，在岸即期汇率可能从目前中间价强边（+1%）逐渐转至弱边（-1%），“预期下半年离岸的即期因资金流向变化，会比在岸的更弱一点。”

在岸人民币兑美元即期 周三收报6.1353，近乎以平盘报收。市场整体成交额 为145亿美元。中间价 则小幅走升报6.1652。

同时间，美元兑人民币一年期NDF 报6.2680/2735，上日收报6.2740。

国际清算银行(BIS)公布的最新数据显示，6月人民币实际有效汇率指数为116.34，这是该指数连续第九个月上涨，且连续第八个月创历史新高。BIS的6月人民币实际有效汇率指数较5月升值0.18%，名义有效汇率指数为112.84，环比上升0.12%。

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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