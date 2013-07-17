CNH市场动态：离岸即期汇价微跌，市场待美联储主席讲话后寻方向

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港7月17日 - 人民币兑美元中间价周三走升结束连三日跌势，但香港离岸人民币即期汇价 仍小幅微跌。市场人士称，这主要是受美元指数小幅上涨影响，不过交投清淡，市场还在观望美联储主席贝南克晚间讲话，以寻线索。
“今天市场还是很安静，CNH美元兑人民币即期主要是跟着美元指数上涨，总体市场还是担心晚上伯南克(贝南克)讲话。”一位外资银行交易员称。
“美联储主席可能不会偏离上周的论调太多，但在当前环境下，重申上周的评论可能就足以带动美元的进一步调整，”新加坡华侨银行在一份报告中称。
美联储主席贝南克今日将出席国会听证，他的讲话料将提供美联储削减每月850亿美元买债计划时间的线索。
本地时间下午5:37时，离岸人民币 报6.1367，较上收市价6.1350小幅走跌，盘中区间在6.1340-6.1372。
建银国际周三发布报告预计，下半年人民币兑美元可能小幅贬值，在6.10-6.20区间波动。
中金公司首席经济学家彭文生不久前亦对路透表示，预期央行人民币对美元汇率中间价位于6.10-6.30区间，在岸即期汇率可能从目前中间价强边（+1%）逐渐转至弱边（-1%），“预期下半年离岸的即期因资金流向变化，会比在岸的更弱一点。”
在岸人民币兑美元即期 周三收报6.1353，近乎以平盘报收。市场整体成交额 为145亿美元。中间价 则小幅走升报6.1652。
同时间，美元兑人民币一年期NDF 报6.2680/2735，上日收报6.2740。
国际清算银行(BIS)公布的最新数据显示，6月人民币实际有效汇率指数为116.34，这是该指数连续第九个月上涨，且连续第八个月创历史新高。BIS的6月人民币实际有效汇率指数较5月升值0.18%，名义有效汇率指数为112.84，环比上升0.12%。
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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