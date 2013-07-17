中国信用债评级：中诚信将宁波太平洋海运主体信用等级由BBB降至BB

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 发行人：宁波太平洋海运有限公司
* 发行量及品种：1.8亿元人民币两年期集合票据
* 评级公司：中诚信国际信用评级有限责任公司
* 评级调整情况：主体评级由BBB降至BB
* 因有担保，债项AAA等级不受影响
路透上海7月17日 - 中诚信国际信用评级有限公司周三发布公告称，将宁波太平洋海运有限公司主体信用等级由BBB降至BB，并将其列入可能继续降级的信用评级观察名单。因其盈利能力和抗风险能力减弱，资产减值风险、偿债压力和担保风险加大。
宁波太平洋海运是“宁波市中小企业2012年度第一期集合票据” 的发行主体之一。该票据由中债信用增进投资股份公司进行担保，因此此次发行人之一主体降级，不影响该集合票据的AAA债项评级。
太平洋海运主要从事国内沿海煤炭(电煤)运输任务，资产以自有船舶为主。受国内外整体经济形势影响，国内海运市场持续低迷，该公司2012年主营业务收入为1.06亿元，同比减少43.56%，延续下滑趋势。
同时该公司下属运输船平均船龄为24年，2009年后变更折旧政策，只按原折旧率的20%计提，固定资产存在较大减值风险；另外，截至3月末，其短期债务占比超过九成，加大流动性压力。而对外担保金额为5.79亿元，已超过4.8亿元的净资产规模，存在很大担保风险。
12宁中小SMECN1于2012年2月29日发行，期限两年，票面利率7.50%，2014年3月1日到期。发行主体包括宁波新福钛白粉有限公司、宁波德泰化学有限公司和宁波太平洋海运有限公司，主体评级分别为BBB+、BBB和BBB。
12宁中小SMECN1近期没有公开成交 ，其中债最新估值 收益率为5.3698%。
本月稍早另一相关行业企业--中国最大民营造船企业--熔盛重工 被下调评级。联合资信评估将熔盛重工主体评级由AA下调至AA-，维持评级展望为负面；其发行的中期票据债项信用等级亦随之下调至AA-。
集合票据指两个(含)以上、10个(含)以下具有法人资格的企业，在银行间债券市场以统一产品设计、 统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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