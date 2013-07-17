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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 18:16 BJT

中国信用债评级：中诚信将宁波太平洋海运主体信用等级由BBB降至BB

* 发行人：宁波太平洋海运有限公司

* 发行量及品种：1.8亿元人民币两年期集合票据

* 评级公司：中诚信国际信用评级有限责任公司

* 评级调整情况：主体评级由BBB降至BB

* 因有担保，债项AAA等级不受影响

路透上海7月17日 - 中诚信国际信用评级有限公司周三发布公告称，将宁波太平洋海运有限公司主体信用等级由BBB降至BB，并将其列入可能继续降级的信用评级观察名单。因其盈利能力和抗风险能力减弱，资产减值风险、偿债压力和担保风险加大。

宁波太平洋海运是“宁波市中小企业2012年度第一期集合票据” 的发行主体之一。该票据由中债信用增进投资股份公司进行担保，因此此次发行人之一主体降级，不影响该集合票据的AAA债项评级。

太平洋海运主要从事国内沿海煤炭(电煤)运输任务，资产以自有船舶为主。受国内外整体经济形势影响，国内海运市场持续低迷，该公司2012年主营业务收入为1.06亿元，同比减少43.56%，延续下滑趋势。

同时该公司下属运输船平均船龄为24年，2009年后变更折旧政策，只按原折旧率的20%计提，固定资产存在较大减值风险；另外，截至3月末，其短期债务占比超过九成，加大流动性压力。而对外担保金额为5.79亿元，已超过4.8亿元的净资产规模，存在很大担保风险。

12宁中小SMECN1于2012年2月29日发行，期限两年，票面利率7.50%，2014年3月1日到期。发行主体包括宁波新福钛白粉有限公司、宁波德泰化学有限公司和宁波太平洋海运有限公司，主体评级分别为BBB+、BBB和BBB。

12宁中小SMECN1近期没有公开成交 ，其中债最新估值 收益率为5.3698%。

本月稍早另一相关行业企业--中国最大民营造船企业--熔盛重工 被下调评级。联合资信评估将熔盛重工主体评级由AA下调至AA-，维持评级展望为负面；其发行的中期票据债项信用等级亦随之下调至AA-。

集合票据指两个(含)以上、10个(含)以下具有法人资格的企业，在银行间债券市场以统一产品设计、 统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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