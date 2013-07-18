离岸人民币：国泰君安国际已发行0.3亿一年期点心票据，利率3.35%--消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港7月17日 - 两位消息人士周四证实，中国大型券商国泰君安证券的香港附属公司--国泰君安国际 日前已在香港成功发行一笔3,000万人民币的一年期无担保点心票据，发行利率为3.35%。
这笔债券2014年7月24日到期，承销商是国泰君安国际旗下子公司国泰君安证券（香港）。
国泰君安国际一位人士表示，该公司6月已发过一笔利率为3.12%的一年期5,000万人民币的无担保点心票据。
国泰君安国际2012年年报显示，受益于核心业务增长，该公司去年净利润上升6.7%，为3.07亿港元；营业额增长12.3%至7.87亿港元。(完) (记者 赵红梅/李珊珊；审校 屈桂娟)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。