离岸人民币：国泰君安国际已发行0.3亿一年期点心票据，利率3.35%--消息

路透香港7月17日 - 两位消息人士周四证实，中国大型券商国泰君安证券的香港附属公司--国泰君安国际 日前已在香港成功发行一笔3,000万人民币的一年期无担保点心票据，发行利率为3.35%。

这笔债券2014年7月24日到期，承销商是国泰君安国际旗下子公司国泰君安证券（香港）。

国泰君安国际一位人士表示，该公司6月已发过一笔利率为3.12%的一年期5,000万人民币的无担保点心票据。