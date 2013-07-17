香港金融：信托法律修订条例将于12月生效，料吸引更多人来港设立信托

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港7月17日 - 香港立法会周三正式通过实施信托法律修订条例草案，并于今年12月1日生效，预料有助加强香港信托服务业的竞争力，并吸引更多人来港设立信托。
香港信托法律自1934年生效以来一直未经大幅修改，但在过去10年，其他相类似的司法管辖区如英国、新加坡则正在将其信托立法现代化，对香港的信托业带来更大竞争力压力。
财经事务及库务局局长陈家强称，“将信托法现代化，并加强香港信托服务业的竞争力和吸引力，从而提升香港作为国际资产管理中心的地位。”
他并称，“相信条例草案的建议可利便受托人管理信托，同时对受益人的利益提供适当保障，且吸引更多人来港设立信托。”
立法会三读通过信托法律修订草案，立法建议主要赋予受托人更大预设权力，加大对受益人的保障，确保某些信托的有效性，废除反财产恒继规则及更改反收益过度累积规则。
香港信托人公会主席刘嘉时称，本地信托业比较分散，但涵盖领域广阔，包括强积金计划、交易所买卖基金（ETF）及其他类型的零售基金、以理财及遗产计划为目的的私人信托基金以及慈善信托基金，因此需要有更加清晰明确的法例。
“政府还应订立一个长远的目标及政策去发展和推广香港的信托业，以创造一个有利行业发展的环境。”她说，尤其是人才培训和专业认可方面，业界和政府都应予以推动和鼓励。
根据专业服务机构毕马威与香港信托人公会联合发表首份信托业调查报告显示，合规、监管和增加信托资产是香港信托业需要优先处理的几个主要范畴，此外，受访者亦指出专才匮乏是行业面对的挑战之一，最主要的人力资源问题是雇员缺乏关键行业知识，其他挑战还包括薪酬压力、雇员流失率偏高及欠缺继任计划。
毕马威中国合伙人徐明慧称，中长期而言，香港信托市场的经营环境将充满新机遇，但本地及国际公司的竞争将会加剧，而客户及监管机构也会有更大的期望。同时，业界亦期待未来的政策改变而带来的商机，包括香港及内地基金的互认安排。
“香港的银行业发展成熟，相比之下，本地基金和信托业比较有增长潜力。”她说，该行不少客户正在检视是否在香港注册，或作更好的业务部署。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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