香港金融：信托法律修订条例将于12月生效，料吸引更多人来港设立信托

路透香港7月17日 - 香港立法会周三正式通过实施信托法律修订条例草案，并于今年12月1日生效，预料有助加强香港信托服务业的竞争力，并吸引更多人来港设立信托。

香港信托法律自1934年生效以来一直未经大幅修改，但在过去10年，其他相类似的司法管辖区如英国、新加坡则正在将其信托立法现代化，对香港的信托业带来更大竞争力压力。

财经事务及库务局局长陈家强称，“将信托法现代化，并加强香港信托服务业的竞争力和吸引力，从而提升香港作为国际资产管理中心的地位。”

他并称，“相信条例草案的建议可利便受托人管理信托，同时对受益人的利益提供适当保障，且吸引更多人来港设立信托。”

立法会三读通过信托法律修订草案，立法建议主要赋予受托人更大预设权力，加大对受益人的保障，确保某些信托的有效性，废除反财产恒继规则及更改反收益过度累积规则。

香港信托人公会主席刘嘉时称，本地信托业比较分散，但涵盖领域广阔，包括强积金计划、交易所买卖基金（ETF）及其他类型的零售基金、以理财及遗产计划为目的的私人信托基金以及慈善信托基金，因此需要有更加清晰明确的法例。

“政府还应订立一个长远的目标及政策去发展和推广香港的信托业，以创造一个有利行业发展的环境。”她说，尤其是人才培训和专业认可方面，业界和政府都应予以推动和鼓励。

根据专业服务机构毕马威与香港信托人公会联合发表首份信托业调查报告显示，合规、监管和增加信托资产是香港信托业需要优先处理的几个主要范畴，此外，受访者亦指出专才匮乏是行业面对的挑战之一，最主要的人力资源问题是雇员缺乏关键行业知识，其他挑战还包括薪酬压力、雇员流失率偏高及欠缺继任计划。

毕马威中国合伙人徐明慧称，中长期而言，香港信托市场的经营环境将充满新机遇，但本地及国际公司的竞争将会加剧，而客户及监管机构也会有更大的期望。同时，业界亦期待未来的政策改变而带来的商机，包括香港及内地基金的互认安排。