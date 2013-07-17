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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 18:55 BJT

东南亚股市：多数收高，关注美联储主席贝南克证词陈述

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
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 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   431.53     0.08    +0.02    +1.75   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3208.33   -16.63    -0.52    +1.30  3167.08
 马来西亚                       1788.66     2.27    +0.13    +5.90  1688.95
 泰国                           1458.08     6.63    +0.46    +4.75  1391.93
 印尼                           4679.00    34.96    +0.75    +8.39  4316.69
 菲律宾                         6574.72    -8.83    -0.13   +13.11  5812.73
 越南                            497.50     1.28    +0.26   +20.25   413.73
    (完)
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