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市场报道 | 2013年 7月 17日 星期三 19:26 BJT

全球贵金属：7月16日SPDR黄金持仓降0.16%，iShares白银持仓增0.24%

路透7月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一下降0.16%，全球最大白银ETF-iShares Silver Trust 的白银持仓量同期增加0.24%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 30,143,884.8 7月16日 30,192,195.3 7月15日 -48,310.5 -0.16%

iShares 328,227,127.9 7月16日 327,455,323.1 7月15日 +771,804.8 +0.24%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
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