美国各类经济指标总览--2013/7/17

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
美国商务部公布，6月建筑许可减少7.5%，年率为91.1万户(预估为100.0万户)；6月房屋开工下降9.9%，年率为83.6 万户(预估为95.9万户)。 当前值 前次值 失业率(%) 7.6 (5月) 7.5 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加17.5 (5月) 增加14.9 (4月修正值) 平均时薪(%) 持平 (5月) 0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.5 (6月) +0.1 (5月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月) 实质所得(%) -0.1 (6月) -0.1 (5月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.7 (4月) -0.6 (3月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +1.8 (第一季终值) +0.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季终值) +1.0 (第四季终值) 零售销售(%) +0.4 (6月) +0.5 (5月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差450.3 (5月) 逆差401.5 (4月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.4 (第四季修正值) 工业生产(%) +0.3 (6月) 持平 (5月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (6月) 77.7 (5月修正值) 初请失业金人数(万人) 36 (7月6日当周) 34.4 (6月29日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,390 (5月) 盈余1,129 (4月) 领先指标(%) +0.1 (5月) +0.8 (4月修正值) 个人所得(%) +0.5 (5月) +0.1 (4月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (5月) -0.3 (4月) 消费者信贷(亿美元) 增加196 (5月) 增加109 (4月修正值) 企业库存(%) +0.1 (5月) +0.2 (4月修正值) 建筑支出(%) +0.5 (5月) +0.1 (4月修正值) 消费者信心 81.4 (6月) 74.3 (5月修正值) 房屋开工(万户) 83.6 (6月) 92.8 (5月修正值) 建筑许可(万户) 91.1 (6月) 98.5 (5月修正值) 成屋销售(万户) 518 (5月) 497 (4月修正值) 新屋销售(万户) 47.6 (5月) 46.6 (4月修正值) 工厂订单(%) +2.1 (5月) +1.3 (4月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.7 (5月修正值) +3.6 (4月修正值) 供应管理协会非制造业指数 52.2 (6月) 53.7 (5月) 供应管理协会制造业指数 50.9 (6月) 49.0 (5月) 趸售(批发)库存(%) -0.5 (5月) -0.1 (4月修正值) 进口物价(%) -0.2 (6月) -0.7 (5月修正值) 出口物价(%) -0.1 (6月) -0.5 (5月修正值) 单位劳工成本(%) -4.3 (第一季修正值) +11.8 (第四季修正值) 非农业生产率(%) +0.5 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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