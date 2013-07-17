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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 21:12 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差升至近三周高位，因数家炼厂关闭

路透新加坡7月17日 - 亚洲柴油裂解价差周三攀升至近三周高位，行业消息人士指称因亚洲及中东地区若干炼厂关闭。

8月柴油裂解价差上升0.41美元，至较迪拜原油每桶升水19.05美元，为6月28日触及19.07美元以来最高。

行业消息人士称，发生泄漏后，Bahrain Petroleum Co(Bapco)意外关闭锡特拉(Sitra)炼厂的第二座裂解装置。消息人士称，该装置料在下周初恢复运转。

业内人士表示，至少五艘柴油船货可能已经将船期由7月延期至8月和9月，不过该消息尚未被证实。

消息称，巴基斯坦State Oil标购1.2万吨航煤，价格较中东报价每桶升水3.6美元。

JBC Asia董事Richard Gorry周三在路透石油论坛上表示，中国下半年石油需求料高于上半年，受到柴油需求拉动。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚；审校 田建华)
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