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市场报道 | 2013年 7月 17日 星期三 21:23 BJT

美国热股：欧盟执委会拟对银行卡交易费设定限额，信用卡公司股价下跌

路透7月17日 - 据路透所获的议案草案，欧盟执委会表示，将提议对银行业征收的借记卡和信用卡交易费分别设定0.2%和0.3%的限额。

受此消息影响，信用卡公司股票盘前纷纷下跌。

万事达 股价周二收报589.79美元，今日盘前下跌1.7%。VISA 股价周二收报189.38美元，今日盘前下跌0.6%。美国运通(American Express) 股价周二收报78.27美元，今日盘前大跌4%。(完)
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