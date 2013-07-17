加拿大央行：维持利率不变，承诺只要符合三大条件就将维持低利率

路透渥太华7月17日 - 加拿大央行周三承诺，只要经济仍存在闲置产能，通胀疲弱以及加拿大家庭谨慎控制其债务，该行就将维持指标利率不变，但也明确表示下一次行动将是升息而不是降息。

这是新任加拿大央行总裁波洛兹6月上任以来首份货币政策决定，同其前任卡尼在过去一年的基调大体一致，即开始上调借款成本只是时间问题。

但波洛兹明确了维持利率稳定的三个关键因素。

“只要加拿大经济有大量闲置产能、通胀前景仍迟滞，以及家庭失衡的状况继续向建设性的方向发展，那么目前实施的大规模货币刺激政策将仍是合适的，”加拿大央行表示。

“在上述条件随着时间的推移趋于正常，预计利率也将逐步正常化，符合达到2%的通胀目标，”央行称。

加拿大央行维持利率在1%不变，一如预期，央行在近三年来保持利率不变，为1950年代来最长。

加拿大央行预计总体前景与4月的预期基本一致，将2013年成长预期从之前的1.5%上调至1.8%；将2014年成长预期从2.8%下调至2.7%。

该行还将第二季年成长率预估从1.8%调降至1.0%，将第三季成长预期从2.3%上调至3.8%，因临行性因素的影响消退。

加拿大央行预计，总体和核心通胀将在2015年中左右达到2.0%的目标，与4月预期一致。(完)