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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 06:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月17日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             60.14      +2.02      +3.47    3511243
 搜狐                             66.41      +1.53      +2.36     778866
 网易                             65.55      +0.54      +0.83     472001
 百度                            108.53      +2.84      +2.69    4970641
 亚信科技                         11.68      -0.01      -0.09     122394
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     18.45      +0.02      +0.11    1406103
 联电                              2.18      -0.05      -2.24     434308
 日月光                            4.19      +0.00      +0.00     144724
 硅品精密                          5.56      -0.21      -3.64     814072
 和信超媒体                        0.97      +0.00      +0.00       9752
 友达                              3.55      -0.12      -3.27     553094
 中华电信                         32.21      +0.17      +0.53      38169
 台湾国际航电                     36.35      -0.08      -0.22     672244
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         52.89      +0.48      +0.92     194289
 中国联通                         14.04      +0.03      +0.21     416449
 中国电信                         48.36      +0.11      +0.23      15458
 中芯国际                          4.15      -0.01      -0.24      38316
 电讯盈科                          4.72      +0.00      +0.00        587
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