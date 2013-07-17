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市场报道 | 2013年 7月 18日 星期四 06:35 BJT

****欧洲经济指标预测--7月18日-7月25日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:     
     
    7月15日当周 

 7月18日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0600     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                                 6月                 顺差22.24
 0800     欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)                       5月          --       盈余195
          欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)                     5月          --       盈余153
 0800     欧元区净投资(亿欧元)                                 5月          --      净流出93
                                                                                
 0830     英国零售销售(较前月)                                 6月       +0.2%         +2.1%
                                                                                
                 (较上年同期)                                            +1.7%         +1.9%
     
 7月19日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0600     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                      6月        持平         -0.3%
                     (较上年同期)                                        +0.6%         +0.2%
 0800     意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                   5月          --         +0.6%
                                                                                
               工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                           --         -1.6%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                                --         +0.6%
               工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                           --         -7.2%
 0830     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                     6月        94.5         105.4
                                                                                
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                               --          30.7
 
    7月22日当周
    
    7月22日(一)

    暂无重要经济数据公布。
           
 7月23日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0645     法国企业景气指数                                     7月          --            93
 1400     欧元区消费者信心指数                                 7月          --       负18.80
                     
 7月24－29日
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0600     德国进口物价(较前月)                                 6月          --         -0.4%
                    (较上年同期)                                            --         -2.9%
               
 7月24日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0658     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)                  7月          --          48.4
             Markit服务业PMI                                                --          47.2
             Markit综合PMI                                                  --          47.4
 0728     德国Markit制造业PMI                                  7月          --          48.6
             Markit服务业PMI                                                --          50.4
             Markit综合PMI                                                  --          50.9
 0758     欧元区Markit制造业PMI                                7月          --          48.8
               Markit服务业PMI                                              --          48.3
               Markit综合PMI                                                --          48.7
 0800     意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元)                     6月          --      顺差29.7
 0800     意大利经季节调整零售销售(较前月)                     5月          --        -0.10%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                             --        -2.90%
 1000     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                      7月          --          负18
                 
 7月25日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段      预估值          前值
 0800     意大利消费者信心指数                                 7月          --          95.7
 0800     德国Ifo企业景气判断指数                              7月          --         105.9
             Ifo企业现况指数                                                --         109.4
             Ifo企业预期指数                                                --         102.5
 0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                           6月          --         +2.9%
               民间贷款                                                     --         -1.1%
               M3三个月移动平均年增长率                                     --         +2.9%
 0830     英国国内生产总值(GDP)(较前季)                   第二季初          --         +0.3%
                                                                值              
                             (较上年同期)                                   --         +0.3%
 (完)
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