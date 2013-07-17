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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 06:46 BJT

全球外汇市场7月18日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月17日(三)

2330 - 路透日本7月短观调查

7月18日(四)

-- - 德国财长朔伊布勒与希腊财长史托纳拉斯和总理萨马拉斯会晤，讨论希腊改革的进展

-- - 欧洲央行管理委员会会议，无利率决定宣布

0600 - 瑞士6月贸易收支

0800 - 欧元区5月经常帐和净投资流动

0830 - 英国6月零售销售

1230 - 美国一周初请失业金人数

1400 - 美国6月领先指标

1400 - 美国费城联邦储备银行7月制造业指数

1400 - 美联储(FED)主席贝南克在参议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述

2030 - 美联储公布一周资产负债表

2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)6月订单出货比

2350 - 日本一周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 张涛)
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