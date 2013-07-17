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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 06:59 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数微跌，海岬型船舶获利减少

路透7月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三微跌，因海岬型船舶获利减少，该指数之前曾连涨逾一周。

波罗的海乾散货运价指数 微跌1点或0.09%，至1,151点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌10点或0.49%至2,034点。日均获利下降131美元至13,920美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨17点或1.50%，至1,153点。日均获利上涨136美元至9,172美元，为4月24日以来最高水平。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

GHS Research的分析师Omar Nokta称，“过去几周大西洋盆地船舶运费的走强势头扩散至地中海区域，当地的中程船舶运费目前在上涨”。(完) (编译 白云; 审校 孙茉莉)
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