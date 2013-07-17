《综述》美国6月房屋开工率降至10个月低位，可能归因于天气因素

**抵押贷款利率仍低**

经济分析师称，没有证据显示近期抵押贷款利率上扬抑制了住房建筑活动，指出建筑商信心改善。美联储主席贝南克在国会听证中称，联储正监看抵押贷款市场的发展。

“房市活动和价格看来可能会持续复苏，未受近来抵押贷款利率上扬影响，但审慎监看这领域的发展是很重要的，”贝南克称。

在美联储采行超宽松货币政策推动下，抵押贷款利率仍处于低档，且就业稳定增长，使得房市复苏受到支撑。

抵押贷款利率近几周来上扬，此前美联储表示，将在今年稍后开始缩减买债计画。每月850亿美元的买债计画压低了利率。

贝南克表示，美联储仍预期会在今年稍后开始缩减大规模的资产购买计画，但是否缩减或者扩大计画仍要视经济前景而定。

美国金融市场未受房市数据的影响，而是受贝南克谈话的指引。美国股票大多上扬，美国公债价格走升，美元兑一篮子货币上涨。

6月独栋房屋开工下滑0.8%，来到2012年11月以来最低水准。多户住宅开工年率减少26.2%，至24.5万户。

四个地区的房屋开工均下滑，东北部、南部和中西部降幅较大。

房屋开工疲弱，暗示住宅建筑对第二季和第三季国内生产总值(GDP)的贡献度会降低。第二季GDP成长率估计在0.5-1%。

美国第一季GDP环比年率为成长1.8%。

6月多户住宅建筑许可减少21.4%，但独栋房屋建筑许可则增加0.6%，来到2008年5月以来最高，是建筑业前景的乐观迹象。

“由于建商缩减供给，因此未来几个月房屋库存可能下滑，价格可能升高，”IHS Global Insight分析师Patrick Newport称。“这会让更多建筑商进入市场。”(完) (编译 王冠中; 审校 李爽)