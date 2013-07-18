美国与加拿大经济指标预测--7月18日-7月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 7月15日当周 7月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月13日当周 34.5 36 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.175 续请失业金人数(万人) 7月6日当周 296 297.7 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.3% +0.2% 1400 美国领先指标 6月 +0.3% +0.1% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 正7.8 正12.5 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货 6月 -- 1.08 比 7月19日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.1% +0.2% 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.2% +0.7% 加拿大央行核心CPI(较前月) -0.1% +0.2% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.3% +1.1% 1430 美国ECRI一周领先指标 7月12日当周 -- 130.3 7月22日当周 7月22日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 6月 -- 负0.30 1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 520 518 7月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月20日当周 -- -1.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 -- +0.1% 除汽车外的零售销售(较前月) -- -0.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月20日当周 -- +3.0% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数( 5月 -- +0.7% 较前月) 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 7月 -- 正8 7月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 7月19日当周 -- 519.4 美国再融资指数 -- 2,351.7 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 51.9 51.9 1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 48.5 47.6 7月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国建筑许可年率(万户) 6月 -- 91.1 1230 美国耐久财订单 6月 +0.5% +3.7% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +0.5% 扣除国防的耐久财订单 -0.9% +3.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -0.5% +1.5% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月20日当周 -- -- 初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 7月13日当周 -- -- 1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 7月 -- 负5 (完)