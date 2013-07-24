中国公开市场：今日仍可上报正/逆回购，以及三个月央票需求--业内人士

路透北京7月24日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。

虽然银行间资金紧张，但中国央行并不为之动容，周二公开市场操作方面仍悄无声息，继续此前连四周空窗操作状态。交易员认为，央行的冷眼旁观是延续了此前不愿轻易放松流动性的导向。

据路透统计，本周公开市场正回购及央票均无到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

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