美国个股：Facebook美国及英国移动用户于6月跳增约20%

路透伦敦7月18日 - 社交网络公司Facebook 表示，美国及英国通过手机访问其网站的用户数在6月跳增约20%，对那些试图在夏季接触消费者的品牌宣扬其平台的吸引力。

这家全球最大社群网路公司调整了业务定位，以适应消费者主要主要通过智能手机而非个人电脑访问网络的现实。

其策略调整的效益开始浮现，今年前三个月的集团财报显示移动广告营收蓄积动能，第一季占Facebook整体广告营收的30%。

Facebook周四表示，6月时美国活跃移动用户比上年同期增加18%，英国则是增加22%。目前各品牌业者想要运用各种不同管道，与那些常常度假以及不会与传统媒体互动的消费者接触。

Facebook英国及南欧区域主管James Quarles表示，“我们认为这是一个很棒的契机，实际证据显示人们离不开手机并更多地使用Facebook。”

“人们离家度假去，这让各品牌业者有一个不同的机会对Facebook做不一样的思考。”

虽然广告主急于利用手机流行所带来的机会，但鲜少有广告主能够充分利用移动设备针对特定消费者发送广告，消费者在移动设备上所花费的时间，与企业花费在移动平台广告上的资金存在落差。

Facebook被视为移动平台广告最可能获得成功的通路之一。

Quarles表示，“当人们成为用户，每天14次登录Facebook时，若广告主可以将适当的讯息传递给适当的客群，则肯定会产生效果。”(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)