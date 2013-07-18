《中国报摘》--中国证券报7月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--商务部新闻发言人沈丹阳例行新闻发布会上表示，商务部正在会同国务院有关部门进一步研究采取支持外贸措施，这些措施相信应该会很快出台。
* 其他:
--消息人士透露，近期数家基金公司接到监管层通知，要求针对自身情况对固定收益类产品进行内部压力测试，并上报各类风险指标的情况。
--记者获悉，市场广泛关注的新三板“一步到位”扩围至全国方案发布已经进入倒计时，消息人士指出最快7月有望正式发布，时间点将早于此前的市场预期。
--国家发改委近日印发《2012年振兴东北地区等老工业基地工作进展情况和2013年工作要点的通知》。通知称，将以新十年全面振兴政策文件为核心，研究提出关于全面实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见等。
--据投行人士透露，房地产再融资开闸已进入最后准备阶段，但将是“有选择地”放开。受此影响，上市房企中有较强融资需求、净负债率较高、符合产业政策导向的公司，有望从再融资开闸中迎来发展“曙光”。
--台湾证券交易所新任总经理林火灯透露，台交所正在筹建人民币商品交易平台。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴；审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。