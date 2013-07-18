《中国报摘》--中国证券报7月18日

--记者获悉，市场广泛关注的新三板“一步到位”扩围至全国方案发布已经进入倒计时，消息人士指出最快7月有望正式发布，时间点将早于此前的市场预期。

--国家发改委近日印发《2012年振兴东北地区等老工业基地工作进展情况和2013年工作要点的通知》。通知称，将以新十年全面振兴政策文件为核心，研究提出关于全面实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见等。

--据投行人士透露，房地产再融资开闸已进入最后准备阶段，但将是“有选择地”放开。受此影响，上市房企中有较强融资需求、净负债率较高、符合产业政策导向的公司，有望从再融资开闸中迎来发展“曙光”。