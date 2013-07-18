《香港报摘》--经济日报7月18日

* 要闻版头条：

--联储局主席伯南克强调没有预设退市路线图，连同美国新屋动工急挫至10个月低，进一步降低市场对退市的忧虑，刺激欧美股市向好，美国10年债息降至两周低，美汇先跌后升。

* 其他：

--新华社《经济参考报》首席记者王文志昨凌晨透过微博，实名举报副部级官员华润集团董事长宋林等高管，在2009年华润电力 以80亿元人民币收购山西金业资产中，严重高估资产，致数十亿元国有资产流失。华润（集团）有限公司发表声明，指所谓实名举报“诸多揣测、臆断乃至恶意诽谤之辞”，会保留追究法律权利。

--长江基建 持股19%的澳洲天然气配气商Envestra，近日获得大股东APA Group提全面收购。摩根大通认为，倘长建出售持股予APA，料可获得24亿港元的一次性特殊收益。

--中国金融投资管理 获准将资产证券化。公司宣布，与诺亚中国旗下的万佳共赢和诺亚星光签署协议，万佳共赢代为创立一项资产管理计划及其他融资产品，一至两年内集资5亿元人民币。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。