《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月18日

路透香港7月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较 .(1美元=7.7568港元 ) 美国股市周三小涨，道琼工业指数 收高18.67点，或0.12%，至15,470.52点；此前美国 联邦储备理事会(FED/美联储)贝南克表示，美联储缩减刺激措施的时间表尚未最终确定。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 178.430 0.79 17934 13.840 0.44 中国铝业 8.200 1.23 29229 2.544 0.96 中国移动 52.890 0.92 194289 82.051 0.12 中国人寿 36.190 0.36 47861 18.715 0.19 中石油 118.560 0.70 26613 9.196 0.07 中石化 72.300 1.22 22014 5.608 0.87 汇丰控股 55.650 0.98 271607 86.333 0.97 中电信 48.360 0.23 15458 3.751 0.57 中国联通 14.040 0.21 416449 10.891 0.28 兖州煤业 7.460 3.47 140196 5.787 2.78 华能国际 42.220 1.81 9042 8.187 -0.52 南方航空 19.770 0.51 6411 3.067 1.56 东方航空 15.800 0.57 8589 1.226 -48.72 中芯国际 4.150 -0.24 38316 0.644 -0.95 (完) (整理 梁慧仪)