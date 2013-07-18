EIA库存周报：美上周汽油和馏分油库存增加，原油库存减少近700万桶

路透纽约7月18日 - 美国上周汽油和馏分油库存双双增加逾300万桶，因炼厂炼制的数量增加，但RBOB汽油和取暖油期货变动不大，因东岸炼厂活动迟滞令交易商感到担忧。

美国能源资料协会(EIA)公布的一周数据显示，库存变动最大的情况发生在墨西哥湾沿岸--此为美国最大的炼厂聚集地区。

汽油库存增加310万桶，至2.241亿桶，超出路透调查分析师预估的增加50万桶。其中有超过200万桶的增幅来自墨西哥湾沿岸地区。

馏分油库存增加390万桶，其中墨西哥湾地区增加290万桶，中西部地区增加120万桶。

汽油库存增幅为今年以来第三大周度增幅，馏分油库存增幅则为今年来第二大。

数据显示，美国炼厂上周处理原油数量为2005年8月以来最高，每日净投入1,623万桶。

根据EIA的数据，美国上周原油库存减少近700万桶。

7月12日止当周，美国原油库存减少690万桶，来到3.67亿桶，降幅远超路透调查的分析师预估的200万桶，墨西哥湾沿岸地区库存减少610万桶。