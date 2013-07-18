EIA库存周报：美上周汽油和馏分油库存增加，原油库存减少近700万桶

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约7月18日 - 美国上周汽油和馏分油库存双双增加逾300万桶，因炼厂炼制的数量增加，但RBOB汽油和取暖油期货变动不大，因东岸炼厂活动迟滞令交易商感到担忧。
美国能源资料协会(EIA)公布的一周数据显示，库存变动最大的情况发生在墨西哥湾沿岸--此为美国最大的炼厂聚集地区。
汽油库存增加310万桶，至2.241亿桶，超出路透调查分析师预估的增加50万桶。其中有超过200万桶的增幅来自墨西哥湾沿岸地区。
馏分油库存增加390万桶，其中墨西哥湾地区增加290万桶，中西部地区增加120万桶。
汽油库存增幅为今年以来第三大周度增幅，馏分油库存增幅则为今年来第二大。
数据显示，美国炼厂上周处理原油数量为2005年8月以来最高，每日净投入1,623万桶。
根据EIA的数据，美国上周原油库存减少近700万桶。
7月12日止当周，美国原油库存减少690万桶，来到3.67亿桶，降幅远超路透调查的分析师预估的200万桶，墨西哥湾沿岸地区库存减少610万桶。
库欣原油库存减少88.2万桶，来到4,610万桶。(完) (编译 王冠中; 审校 徐文焰)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。