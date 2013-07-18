《香港报摘》--信报7月18日

* 要闻版头条：

--美国联储局主席贝南奇表示，联储局仍打算于今年稍后时间开始收回买债计划，但暗示会灵活处理，强调计划并没有既定路线，将视乎经济及财政状况加快收回或加码买债；即使联储局不再购买资产，利率仍将处于低位。

* 其他：

--华润置地 主席吴向东昨天出席投资者午餐会表示，年初至今合约销售已达362亿元人民币，已完成今年销售目标600亿元的61%，并预期若下半年市况平稳，每月平均销售料达到40亿至45亿元。

--巴克莱预期，美高梅 、金沙 及银河娱乐 第二季利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）增长稳健；永利 及澳博 则料将录得下跌。但澳门金管局指出下半年澳门博彩收入将明显放缓，与业界预期下半年较上半年为佳大唱反调。

--北控水务 计划向从事污水处理业务的Standard Water Ltd.标准水务，收购旗下两家全资附属公司100%已发行股本，以收购其持有在中国内地的36个水务项目，总代价约16.98亿港元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。