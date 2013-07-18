金砖国家：7月17日股汇市收盘纵览

路透7月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月17日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.67%，报959.37点。

中国股市：沪综指收跌1%结束连两日反弹，地产股上涨难挽大盘颓势。

香港股市：恒生指数收高，但华润电力暴跌近10%。

中国汇市：人民币近收平，信号杂乱市场观望情绪依旧浓重。

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印度股市：周三上涨，Hindustan Unilever等消费类股飙升至纪录高位，得益于其自己防御股特性以及市场对其增长前景的信心。指标BSE指数 上涨0.49%，或97.50点，报19,948.73。NSE指数 涨0.3%，或18.05点，报5,973.30点。

印度汇市：印度卢比兑美元周三微跌，进口商对美元需求持续，抵消了稍早因为政府放宽多个行业的外资直接投资规定所引发的涨势。印度卢比兑美元收报59.34/35，稍早一度涨至59.05，但之后最低跌至59.57。上日收盘价为59.31/32。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,393.050点。MSCI明晟俄罗斯指数 升2.15%至764.26点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.19%，报32.3395卢布，卢布兑欧元 涨0.46%至42.4800卢布。

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巴西股市：连续第三日上涨，因两大贸易伙伴国--美国及中国钧表示将采取振兴经济措施。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收高1.15%，报47,407.31点。

巴西汇市：拉美货币走强，贝南克证词缓解了对缩减刺激举措的忧虑。巴西雷亚尔 上扬0.7%至2.2369，收复周二大部分失地。

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南非股市：周三收高，国内零售数据强劲，且美联储主席贝南克的言论利好，提振矿业股和Massmart 零售商股票。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨1.55%，报36,409.47点。综合指数 收高1.39%，报40,946.04点。