瑞士央行：可能在两年内废除瑞郎汇价限制--ZEW调查

* 受访者预期瑞郎兑欧元1.20限制将于两年内废除

* 多数预期未来六个月欧元/瑞郎汇价不变

路透苏黎世7月17日 - 研究机构ZEW周三公布一项投资人调查报告显示，瑞士央行可能在未来两年废除瑞郎兑欧元1.20的汇价限制，甚至有可能一年内废除。

7月接受ZEW调查的受访者平均认为一年内废除汇价限制的机率为38%，其中认为六个月内废除的机率为14%，未来六至12个月废除的机率为24%。

分析师认为，一至两年内废除汇价限制的机率为36%。

ZEW表示，受访者认为央行维持汇价限制超过两年时间的机率只有25%，这低于4月调查时的29%。

瑞士央行于2011年实施瑞郎兑欧元汇价限制，以避免通缩及经济衰退，当时背景为投资人为了避开欧元区危机而买进避险瑞郎，致使瑞郎升至历史高位，损及该国出口，并使其通缩机率升高。

虽然之后瑞郎回贬，但瑞士央行一再表示瑞郎币值仍过高。

ZEW表示，多数受访者预期欧元/瑞郎汇率在未来六个月内持平。

预期瑞郎兑欧元贬值的受访者比率从前月的41.3%降至21.4%，ZEW称这可能因为瑞郎上个月下滑的缘故。

1300GMT，瑞郎兑欧元报1.2338瑞郎。

瑞士通胀仍不兴，消费者物价6月较上年同期下滑0.1%，较前月升0.1%。